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勝騎士黃袍第一勝 平野鬆口氣

2025/04/17 05:30

勝騎士先發8局飆出11次三振，拿下轉戰兄弟後首勝。 （記者廖耀東攝）勝騎士先發8局飆出11次三振，拿下轉戰兄弟後首勝。 （記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟、台鋼雄鷹昨形成投手戰，今年改披黃衫的勝騎士技壓台鋼新洋投石萬金，演出8局11次三振、無四死球的好投，幫助中信兄弟3:0贏球，終止2連敗，勝騎士拿下轉隊後首勝，對黃衫軍先發戰力如虎添翼。

兄弟完封雄鷹，終止2連敗。（記者廖耀東攝）兄弟完封雄鷹，終止2連敗。（記者廖耀東攝）

優質先發8局

11K無四死球

勝騎士去年披統一獅隊戰袍，勇奪勝投王和三振王，其中在5月8日對黃衫軍飆12K，締造中職生涯單場最多三振。勝騎士昨僅被擊出5支安打，4局處理吳念庭擊出的滾地球，卻罕見發生失誤，後續以滾地球和三振化解危機。

勝騎士賽後笑說，他直到站上MVP頒獎台，才知道自己單場投出11次三振，若能提前知道，或許他會想多投一些打者。

至於4局上的罕見失誤，勝騎士開玩笑說：「今年沒辦法拿金手套了！」他說，那球看似好接，但撞到手套滾到後方，他只能整理心情專注面對接下來打者。勝騎士今年開季較晚，昨才第2場出賽，以超優質先發內容奪首勝，他說，相信自己能調整到最佳狀態，每天努力訓練調整，發揮出自己的能力。

中信首局靠張志豪敲安、宋晟睿犧牲觸擊，還有許基宏適時安打先馳得點，就此保持領先到終場。包括擊出勝利打點安打在內，許基宏單場雙安，他提到：「賽前就知道，勝騎士是很有壓制力的投手，我們希望盡量先得分，讓對方的壓力擴大。」

投手戰擒鷹

兄弟避免3連敗

中信兄弟總教練平野惠一說，昨役是典型投手戰，「果然投手還是左右勝負的關鍵，勝騎士今年轉隊而來，拿出了他最好的表現，投球沒有話說。」平野說，帶隊以來他極度希望球季中避免3連敗，昨天球隊很好的完成止敗任務。

台鋼石萬金投7局用109球，失3分、2分責失，雖是優質先發，但隊友火力遭勝騎士和黃恩賜聯手壓制，苦吞13K，飲恨承擔敗投。

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