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悍將踢館台南 內野光害慘案

2025/04/17 05:30

獅隊陳傑憲雙安3打點，本季首度獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）獅隊陳傑憲雙安3打點，本季首度獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將昨受台南球場暗沉燈光的影響，前2局內野4次守備瑕疵奉送統一獅4分，「台灣隊長」陳傑憲6局下補上致命的2分安打，單場狂灌3分打點，率領獅隊以7：3賞給富邦客場開季7連敗、跨季作客10連敗，上半季緊咬龍象。

富邦球團史八度單局3失誤富邦球團史八度單局3失誤

富邦首局就出現致命守備瑕疵，先發洋投魔力藍抓到2出局，林安可擊出右外野「沖天炮」，二壘手林岳谷有機會接殺，卻定格原地無法判斷落點，形成德州安打，一個瑕疵開啟獅隊的3分大局。

悍將三壘手董子恩單局發生兩次失誤。（記者李惠洲攝）悍將三壘手董子恩單局發生兩次失誤。（記者李惠洲攝）

單局3失誤

客場開季7連敗

富邦在2局上追回2分，內野卻在2局下發生3次守備失誤，包括游擊手池恩齊、三壘手董子恩2顆漏接的高飛球，讓獅隊不靠安打再攻1分，台南的燈光讓富邦多掉4分。6局下，陳傑憲擊出適時的2分二壘安打，一棒擊沉富邦，單場狂灌3分打點。

陳傑憲3打點

獲選單場MVP

陳傑憲13日才打出4支0，一回台南就獲選單場MVP，他說，上個系列賽沒打這麼好，攻擊目標就是單純想擊到球，「不是我好，是隊友都有上壘，讓我有打點的機會。」

台南球場內野暗沉的燈光，雖然已是老生常談的問題，隨著台北大巨蛋的誕生，加上桃園和新莊球場更換LED燈的「反差感」，不少別隊教練和選手都指出，台南的燈光感覺越來越暗，而富邦首度在台南比賽付出龐大代價，全場多達4次失誤，儘管安打數比統一多7支，仍敗戰收場。

超級「宅」的富邦，本季勝場全在主場進帳，從去年9月29日就不曾於客場拿下勝利，已跨季作客10連敗，繼2017年、2018-19年、2022年後，第4次作客至少10連敗的球隊，全聯盟次數最多。

雖然富邦守備「送禮」，獅隊先發胡智爲沒把握機會，91球僅投4局就退場，本季3次先發無緣首勝，總教練林岳平賽後特別跟他深聊，餅總直言，「好幾次都是在5局沒辦法完成，沒有掌握好的節奏，要拿勝投就會很辛苦。」

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