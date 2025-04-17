晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

12強賽中職野手 剩6人全勤先發

2025/04/17 05:30

邱智呈（記者李惠洲攝）邱智呈（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅邱智呈開季打擊三振一籮筐，昨中斷開季連12場先發，去年威震東洋的世界12強14名中職野手剩下陳傑憲、戴培峰、李凱威、江坤宇、林立和陳晨威6人全勤先發，而獅隊低迷的前段棒次，需要「小黑」恢復冠軍國手拚奮起。

安打王邱智呈

開季11場全三振

邱智呈是去年中職安打王，季後簽下生涯首張複數年合約，成為世界12強冠軍國手，收穫滿滿，但今年開季前11場全都吃下三振，寫下生涯最長紀錄，他坦言，沒能稱職扮演好上壘的角色，必須重新調整自己。

邱智呈表示，剛開季的感覺就沒特別好，各隊也有針對性配球，出現較不好攻擊的球，「前幾年表現還不錯，人家也會情蒐，開季到現在打得沒那麼順手，自己也屬於想比較多的選手，既然碰到了就好好面對，找尋突破點。」

獅隊開季前兩棒相當低迷，打擊率僅2成出頭，昨天首局的3分攻勢也是前2棒出局後，才有連續5名打者串聯，沒有前段打者扮演「起爆劑」，三、四棒陳傑憲和林安可的威脅性大幅降低。

全聯盟前2棒比獅隊更低迷的球隊是富邦悍將，昨賽前2個棒次打擊率都不到2成，其中第二棒在12戰已輪替6個人選，找不到固定人選擔任，富邦和獅隊都渴望前段棒次儘快振作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中