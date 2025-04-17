12強賽中職野手 剩6人全勤先發

邱智呈（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅邱智呈開季打擊三振一籮筐，昨中斷開季連12場先發，去年威震東洋的世界12強14名中職野手剩下陳傑憲、戴培峰、李凱威、江坤宇、林立和陳晨威6人全勤先發，而獅隊低迷的前段棒次，需要「小黑」恢復冠軍國手拚奮起。

安打王邱智呈

開季11場全三振

邱智呈是去年中職安打王，季後簽下生涯首張複數年合約，成為世界12強冠軍國手，收穫滿滿，但今年開季前11場全都吃下三振，寫下生涯最長紀錄，他坦言，沒能稱職扮演好上壘的角色，必須重新調整自己。

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邱智呈表示，剛開季的感覺就沒特別好，各隊也有針對性配球，出現較不好攻擊的球，「前幾年表現還不錯，人家也會情蒐，開季到現在打得沒那麼順手，自己也屬於想比較多的選手，既然碰到了就好好面對，找尋突破點。」

獅隊開季前兩棒相當低迷，打擊率僅2成出頭，昨天首局的3分攻勢也是前2棒出局後，才有連續5名打者串聯，沒有前段打者扮演「起爆劑」，三、四棒陳傑憲和林安可的威脅性大幅降低。

全聯盟前2棒比獅隊更低迷的球隊是富邦悍將，昨賽前2個棒次打擊率都不到2成，其中第二棒在12戰已輪替6個人選，找不到固定人選擔任，富邦和獅隊都渴望前段棒次儘快振作。

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