馬傑森送大禮 雙龍500安喜上加喜

龍隊郭天信（前）生涯500安達陣。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕9局上首度取得領先的樂天桃猿，游擊手馬傑森卻在9局下2出局後發生連失2分的再見失誤，4：5敗給味全龍。味全驚險保住戰績排名第1，和中信兄弟仍然無勝差。

猿隊游擊手馬傑森9局下發生致命失誤。（記者林正堃攝）

「這場比賽有很多機會沒有掌握，最後卻以這種方式贏球，感覺很奇妙。」味全總教練葉君璋表示：「本來以為在大巨蛋的人工草皮，游擊手一定可以掌握到這球，或許是草皮比較軟，球沒有如預期彈那麼高。」

請繼續往下閱讀...

猿再見失誤

郭天信單場MVP

樂天前7局以0：3落後，第8局林立轟出3分砲追平比數，9局上率先上場的林泓育打出直擊中外野全壘打牆的二壘打，宋嘉翔安打攻下超前分，卻在最後風雲變色。

9局下樂天終結者陳柏豪一上場連投2次四壞球，味全觸擊把跑者推進到二、三壘，陳柏豪先投出三振，再讓吉力吉撈打成游擊正面滾地球，眼看就要守住勝利，馬傑森卻發生「火車過山洞」的失誤，讓味全連得2分而結束比賽。

味全李凱威和郭天信賽前累積499支安打，分別在4、5局敲安，中職史上首次有2名選手同場達成生涯500安，郭天信並在第7局打出2分打點三壘打，打破0：0平手的僵局，9局下再率先上壘，獲選單場MVP。

郭天信表示，前一場就有機會達成500安，但是自己沒有把握住，昨天賽前跟李凱威說不必等他，他會很快趕上去，果然只差1局就先後達成，他和李凱威就讀文化大學才認識，但是一起加盟職棒，又一起達成500安，緣份真的很奇妙。

林立4打數2安打，還有1次盜壘，本季4轟追平統一獅林安可並列最多，打擊率0.404、打點15分和安打21支獨佔第1，3次盜壘也追平原本領先的李凱威。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法