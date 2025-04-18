布雷克又27上27下完封勝 史上3次都獅投

獅洋投布雷克獲隊友守備強力支援，生涯第2次締造27上27下完封勝。

（記者李惠洲攝）

獅迷手持加拿大國旗為布雷克喝采。（記者李惠洲攝）

歸功林岱安 9局上抓關鍵出局

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅洋投布雷克昨獲得隊友4次雙殺守備助陣，生涯第2次繳出27上27下完封勝，率隊以6：0賞給富邦悍將開季客場8連敗。中職史上有3人次達成「27上27下」的完封，都是獅隊洋投。

布雷克在2、4、7局各被敲1安，都能製造雙殺化解，最戲劇性的是9局上，他開場投四壞，眼看即將破功，未料用指叉球三振池恩齊後，跑者王念好離壘過遠，捕手林岱安傳一壘抓到全場最巨大的出局數，最終投捕搭檔讓林岳谷敲再見飛球出局，共同站上MVP舞台。

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布雷克直言，6局就發現有機會「27上27下」，9局投出四壞時，原本以為會被換下場，但在投出三振後找回安定感，「岱安真不簡單，能抓到那位跑者，我沒期待有這種結果，讓我覺得是命中注定。」

早在4年前的4月14日，布雷克在台南對富邦演出「27上27下」完封勝，昨暌違1464天再上演相同戲碼，他笑說，第一次是總教練提醒他，這次是自己發覺，「身為投手，每個人都希望能投出27上27下。」

中職另一位達成27上27下的投手是統一獅瑞安，他在2018年10月7日達成史上唯一的完全比賽。

獅洋投布雷克獲隊友守備強力支援，生涯第2次締造27上27下完封勝。

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林培緯開轟 參與4次雙殺美技

獅隊一壘手林培緯參與4次雙殺，3局下更敲出本季首轟，單場3安、3分打點，但他並未意識到布雷克的紀錄，「我只知道他節奏很順暢，我也積極想把守備做好。」

富邦在台南系列賽灰頭土臉，連同昨天右外野手周佳樂釀成失分的漏球失誤，2戰失誤高達5次，今天起作客大巨蛋出戰中信兄弟，若被3戰橫掃，將打破史上最長開季客場連敗的不名譽紀錄。

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