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古林大法有口碑 林原裕火球上身

2025/04/18 05:30

林原裕（資料照）林原裕（資料照）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅23歲投手林原裕近期有望迎接一軍生涯初登板，今年他不只披上古林睿煬離隊後的19號，總教練林岳平也傳授「古林訓練法」，這位昔日最速135公里的「白紙」，已變身可飆出151公里火球的投手。

來自強恕高中的林原裕之前最快球速僅130公里出頭，2020年畢業後原本準備唸大學，在父親鼓勵下才報名參加選秀，只是那年有123人選秀，加上球探建議他先讀大學，他自認不可能上榜，「選秀時我跑去逛夜市，結果家人跟我說被獅隊選中了，感覺很不真實。」

餅總出手打底

強化體型自信

獅隊看上185公分的林原裕投球協調性和柔軟度，用第7指名挑中他，但他在2023年遇上韌帶置換手術的難關，頓時失去動力，一度想放棄，教練和學長開導他，「放棄的話，白挨一刀幹嘛？」

復健期間，林原裕感受到教練團的愛，他說自己是很皮的選手，讓教練很辛苦，特別是餅總，「春訓幾乎每天都拉我去做紅繩，他對我講話有一定的嚴肅感，像爸爸罵兒子。」

林原裕所說的「做紅繩」是餅總針對年輕或受傷過投手的訓練法，在選手自我增強大肌肉前，先強化肌肉韌性，讓體型變粗壯，降低重訓受傷的風險，這套方法已在古林身上取得成功案例。

餅總說，古林前2年身材很單薄，花3、4年成為有力量的投手，「但沒這樣子打底，沒辦法走到後面。林原裕體型改變，自信也增加了，接下來就是場上的經驗，這還需要時間。」

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