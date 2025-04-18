攻蛋大戲退燒? 兄弟3連戰救市

中信今起與富邦3連戰，這也是中信上半季最後一次大巨蛋主場。 （資料照）

開季7場大巨蛋

場均人數跌幅大

〔記者吳清正、黃照敦／台北報導〕台北大巨蛋去年「蛋無虛發」，中職球團只要攻蛋，就帶來滿滿人潮、錢潮，然而球團捧在手中的金雞蛋，魅力是否退燒？中信兄弟今天起在大巨蛋擔任主場，和富邦悍將進行3連戰，將是重要觀察指標。

中信目前戰績雖然排名第2，和領先的味全龍沒有勝差，如果能在這次的「金控大戰」取得優勢，有機會搶回排名第1，反觀富邦則是試圖擺脫最後1名。

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4月高密度13戰

考驗吸金、吸睛度

開季至今，大巨蛋7戰票房平均15777人，較去年場均逾2萬，下滑達23.74%，若非象獅今年開幕戰4萬人爆場拉抬，可能跌更多，隨後入蛋的獅隊週末3場主場場均也僅1萬多人，本週二、三，龍隊平日蛋主場兩戰勉強破萬，但已引起外界多方探討大巨蛋熱是否提前退燒？

4月堪稱大巨蛋月，安排共達13場之多，也是全年度賽程最密集的月份，尤其從週二猿龍戰開始，短短13天就有10場，在對戰組合選擇多樣的考量下，球迷荷包預算和主隊人氣就受到考驗。

票房保證的黃衫軍這次是上半季最後一次大巨蛋主場，今天由德保拉先發，本季第二度蛋內登板。富邦張奕在中職生涯的初先發就是擊敗中信，投5.1局飆出7K，今晚若要取得對戰連勝，得寄望已連13局未得分的隊友及時甦醒。

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