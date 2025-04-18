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部長暫離線 捕手罕見扛四番

2025/04/18 05:30

張育成昨已短拋練球，也加入游擊守備練習。（記者李惠洲攝）張育成昨已短拋練球，也加入游擊守備練習。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕富邦悍將今北上大巨蛋跟中信兄弟上演「金控對決」，推派張奕打頭陣，掛傷號的張育成能否重返先發將是關注焦點。自從「國防部長」缺席打線，富邦只能取得0勝5敗，部長的存在深深影響北方王者的戰績。

張育成肩況

牽動悍將戰績

張育成在13日對台鋼積極拚三壘，因左手撲壘不慎弄到肩膀，15日去醫院打葡萄糖治療，前天雖然無法打擊，昨天已有短拋試打幾球，並參加游擊的守備練習，富邦總教練陳金鋒表示再觀察幾天，看這2天的狀況如何。

今年「部長」張育成數次因身體微恙暫離打線，而戴培峰反而罕見以捕手身份扛下四番，成為本季富邦扛下最多場先發四棒的選手，前天他單場上演3安猛打，昨天也輸出安打，即便在青棒時期僅打過1、2場四棒，他對這個沉重棒次越打越順手。

戴培峰指出，自己個性是越想做些什麼，結果就會做不好，「保持平常心去打，雖然在得點圈難免心裡亢奮，希望能更穩定去攻擊。」

值得一提的是，今年聯盟扛過四番的捕手還有味全龍吉力吉撈・鞏冠、樂天桃猿林泓育、台鋼雄鷹張肇元，戴培峰認為，捕手顧守備之餘，打擊不是那麼容易，而4棒不只難打，相較6、7棒一場會相差1個打席，對體能是個考驗。

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