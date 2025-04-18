鄭宗哲少時敢變 獲棒球之神收編

鄭宗哲（前排左四）經常回母校鶴聲國中，並送球具裝備給學弟。

（馮文龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕海盜金手套內野工具人特里奧洛昨傷癒歸隊，23歲的鄭宗哲遭下放3A，以出賽3場，7支0成績結束10天大聯盟之旅，由於開季就被拉上來，顯見球隊看好他的能力，暫時回到小聯盟蓄積能量，等待再起。

屏東鶴聲青少棒總教練馮文龍（左）與得意門生鄭宗哲感情很好。（馮文龍提供）

La new熊迷 升國中解禁打棒球

「屏東囡仔」鄭宗哲兒時是La new熊球迷，最欣賞林智勝，由於媽媽擔心兒子打球太累，加上假球案影響，就讀九如國小時，他參加田徑校隊和樂樂棒球隊，畢業後解除禁令，原打算加入麟洛青少棒，因教練王子燦訓練太嚴格，只練1天就受不了，後轉赴鶴聲青少棒開啟棒球路。

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「宗哲剛來球隊身高不到150公分。」鶴聲總教練馮文龍說，鄭宗哲完全沒棒球底子，一進來從基礎訓練學起，國二主守外野，比賽只能代跑、代守，國三才成為主力球員，改守二壘、主打前兩棒。

馮文龍在屏東鶴聲青少棒教球逾20年。

（馮文龍提供）

10年前國中聯賽硬式組冠軍戰，鄭宗哲代守右外野，有一球他拔腿狂奔在界外區美技接殺，化解失分危機，成為球隊奪冠關鍵。馮文龍笑說，他和校長在場邊瞠目結舌完全不敢置信，這一幕至今依舊難忘，顯見鄭宗哲運動天賦十足。

右打改左打 鶴聲教頭關鍵啟蒙

鄭宗哲原採右打，馮文龍透露，經檢測「打擊習慣眼」為右眼，且協調性不錯，因此建議他改練左打，鄭宗哲自知身材條件不佳，起步也晚，練得比隊友更勤，別人在休息，他都在練揮棒，「宗哲媽媽每天開車接送，比賽都會來看球，每次看到兒子練完球又累又髒總覺得不捨，他能成功都要歸功媽媽。」

6年前鄭宗哲與海盜簽約，踏出挑戰大聯盟的第一步，簽約前夕他竟躲在棉被裡大哭一場，原因是以後出國打球不能常陪伴媽媽，想到就覺得難過。

馮文龍坦言，鄭宗哲少棒沒底子，身材條件又不好，從沒想過有朝一日能上大聯盟，真的非常意外，俗話說師父領進門，修行看個人，能沾子弟兵的光與有榮焉。

在鶴聲教球逾20年，馮文龍桃李滿天下，他感性地說，「宗哲每次回台都會到學校找我閒話家常，送球具裝備給學弟，帶過這麼多球員，他是最有心的。」

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