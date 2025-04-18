晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

鄭宗哲少時敢變 獲棒球之神收編

2025/04/18 05:30

鄭宗哲少時敢變 獲棒球之神收編鄭宗哲（前排左四）經常回母校鶴聲國中，並送球具裝備給學弟。
（馮文龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕海盜金手套內野工具人特里奧洛昨傷癒歸隊，23歲的鄭宗哲遭下放3A，以出賽3場，7支0成績結束10天大聯盟之旅，由於開季就被拉上來，顯見球隊看好他的能力，暫時回到小聯盟蓄積能量，等待再起。

屏東鶴聲青少棒總教練馮文龍（左）與得意門生鄭宗哲感情很好。（馮文龍提供）屏東鶴聲青少棒總教練馮文龍（左）與得意門生鄭宗哲感情很好。（馮文龍提供）

La new熊迷 升國中解禁打棒球

「屏東囡仔」鄭宗哲兒時是La new熊球迷，最欣賞林智勝，由於媽媽擔心兒子打球太累，加上假球案影響，就讀九如國小時，他參加田徑校隊和樂樂棒球隊，畢業後解除禁令，原打算加入麟洛青少棒，因教練王子燦訓練太嚴格，只練1天就受不了，後轉赴鶴聲青少棒開啟棒球路。

「宗哲剛來球隊身高不到150公分。」鶴聲總教練馮文龍說，鄭宗哲完全沒棒球底子，一進來從基礎訓練學起，國二主守外野，比賽只能代跑、代守，國三才成為主力球員，改守二壘、主打前兩棒。

鄭宗哲少時敢變 獲棒球之神收編馮文龍在屏東鶴聲青少棒教球逾20年。
（馮文龍提供）

10年前國中聯賽硬式組冠軍戰，鄭宗哲代守右外野，有一球他拔腿狂奔在界外區美技接殺，化解失分危機，成為球隊奪冠關鍵。馮文龍笑說，他和校長在場邊瞠目結舌完全不敢置信，這一幕至今依舊難忘，顯見鄭宗哲運動天賦十足。

右打改左打 鶴聲教頭關鍵啟蒙

鄭宗哲原採右打，馮文龍透露，經檢測「打擊習慣眼」為右眼，且協調性不錯，因此建議他改練左打，鄭宗哲自知身材條件不佳，起步也晚，練得比隊友更勤，別人在休息，他都在練揮棒，「宗哲媽媽每天開車接送，比賽都會來看球，每次看到兒子練完球又累又髒總覺得不捨，他能成功都要歸功媽媽。」

6年前鄭宗哲與海盜簽約，踏出挑戰大聯盟的第一步，簽約前夕他竟躲在棉被裡大哭一場，原因是以後出國打球不能常陪伴媽媽，想到就覺得難過。

馮文龍坦言，鄭宗哲少棒沒底子，身材條件又不好，從沒想過有朝一日能上大聯盟，真的非常意外，俗話說師父領進門，修行看個人，能沾子弟兵的光與有榮焉。

在鶴聲教球逾20年，馮文龍桃李滿天下，他感性地說，「宗哲每次回台都會到學校找我閒話家常，送球具裝備給學弟，帶過這麼多球員，他是最有心的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中