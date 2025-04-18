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附加賽》英雄哥轟38分 連3年「火」燒公牛

2025/04/18 05:30

熱火赫爾羅（左2）昨在東部附加賽轟下全場最高38分，率隊擺平公牛。（美聯社）熱火赫爾羅（左2）昨在東部附加賽轟下全場最高38分，率隊擺平公牛。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「英雄哥」赫爾羅昨在附加賽手感發燙，19投13中轟下全場最高38分，率領熱火以109：90擺平公牛，將與老鷹爭奪最後一張東部季後賽門票。

熱火本季例行賽3場都輸給公牛，且在J.巴特勒季中離隊後戰力受衝擊，以東部第10吊車尾進入附加賽，前景並不被看好，但昨靠著全隊49.4％的高投籃命中率，全場最多領先25分，連3年在附加賽淘汰公牛。

赫爾羅展現全能身手，切入上籃、中距離和三分球命中樣樣來，半場就獨拿23分，是熱火贏球的功臣，但他強調任務還沒結束，現在只是旅程的開端，接下來還要對上老鷹，得持續保持專注。

A.威金斯斬獲20分，他笑說，直到在季中加入熱火才深刻體會到赫爾羅是如此出色的球員，「他能入選明星賽是有原因的，他就是一名殺手。」

將與老鷹爭老八席次

熱火前2年從附加賽起步，都能成功晉級季後賽，接下來將與東部排名第8的老鷹對決，雖ESPN評估老鷹獲勝機率有55.9％，但雙方本季例行賽各取2勝平分秋色，熱火近期取得對戰2連勝，總教練史波斯查表示：「我們沒有本錢可以放棄任何一場比賽，接下來必將傾盡全力應戰。」

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