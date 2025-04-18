桌球世界盃》7局險勝早田 鄭怡靜「乒」球后

鄭怡靜大戰7局後力退日本名將早田希娜，殺進女單8強。(取自ITTF官網)

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜昨在澳門世界盃桌球賽女單16強戰，在局數3：0領先下被世界排名第6的日本名將早田希娜逼進決勝局，最終在9：10逆境下驚險化解1個賽末點後，以4：3拿下這場史詩般的戰役。

世界排名11的鄭怡靜生涯和早田交手以3勝6負居劣勢，不過，今年亞洲杯她以3：2扳倒早田，中止對戰3連敗。

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連拿3局被扳平 化解賽末點晉8

昨再度過招，鄭怡靜一開賽就連拿3局，第5局也曾逼出賽末點，但仍被早田連趕3局扳平。決勝局，鄭怡靜在開局4：0、7：3領先下，被韌性十足的早田以10：9反超，決勝時刻她頂住壓力連拿3分。

鄭怡靜表示，「這場打完真的很累，感覺是一場馬拉松比賽，每次跟早田打都不輕鬆，賽前也做好比賽會很艱難的準備，在3：0領先後，感覺她也漸漸適應我的球路，決勝局就是豁出去了，把每1分都當成最後1分來打！」

鄭怡靜8強將對決世界排名第一的中國名將孫穎莎，鄭怡靜除了在2018年德國公開賽首次交手時以4：2獲勝，已苦吞對戰5連敗，包括去年的世界盃及巴黎奧運的女團、女單8強賽，今天再戰強敵將力求突破。

不敵日本一哥 馮翊新驚奇畫句點

男單方面，最後一刻獲得遞補參賽的馮翊新，在16強戰以0：4不敵世界排名第3的日本一哥張本智和，驚奇之旅畫下句點。

馮翊新表示，「張本實力確實很厚，後面3局我都曾經領先，但打得有點著急，整體來說，這次世界盃表現還不錯，但還可以更好。」

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