晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桌球世界盃》7局險勝早田 鄭怡靜「乒」球后

2025/04/18 05:30

鄭怡靜大戰7局後力退日本名將早田希娜，殺進女單8強。(取自ITTF官網)鄭怡靜大戰7局後力退日本名將早田希娜，殺進女單8強。(取自ITTF官網)

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一姐鄭怡靜昨在澳門世界盃桌球賽女單16強戰，在局數3：0領先下被世界排名第6的日本名將早田希娜逼進決勝局，最終在9：10逆境下驚險化解1個賽末點後，以4：3拿下這場史詩般的戰役。

世界排名11的鄭怡靜生涯和早田交手以3勝6負居劣勢，不過，今年亞洲杯她以3：2扳倒早田，中止對戰3連敗。

連拿3局被扳平 化解賽末點晉8

昨再度過招，鄭怡靜一開賽就連拿3局，第5局也曾逼出賽末點，但仍被早田連趕3局扳平。決勝局，鄭怡靜在開局4：0、7：3領先下，被韌性十足的早田以10：9反超，決勝時刻她頂住壓力連拿3分。

鄭怡靜表示，「這場打完真的很累，感覺是一場馬拉松比賽，每次跟早田打都不輕鬆，賽前也做好比賽會很艱難的準備，在3：0領先後，感覺她也漸漸適應我的球路，決勝局就是豁出去了，把每1分都當成最後1分來打！」

鄭怡靜8強將對決世界排名第一的中國名將孫穎莎，鄭怡靜除了在2018年德國公開賽首次交手時以4：2獲勝，已苦吞對戰5連敗，包括去年的世界盃及巴黎奧運的女團、女單8強賽，今天再戰強敵將力求突破。

不敵日本一哥 馮翊新驚奇畫句點

男單方面，最後一刻獲得遞補參賽的馮翊新，在16強戰以0：4不敵世界排名第3的日本一哥張本智和，驚奇之旅畫下句點。

馮翊新表示，「張本實力確實很厚，後面3局我都曾經領先，但打得有點著急，整體來說，這次世界盃表現還不錯，但還可以更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中