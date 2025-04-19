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王猿共用主場 釋職籃合併弦外之音

2025/04/19 05:30

BCL台灣主場賽程BCL台灣主場賽程

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL新北國王、PLG桃園領航猿將代表台灣出戰BCL亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽，而分屬不同聯盟的兩隊，也罕見地共用新莊體育館作為主場，喊出「王猿做伙」的口號一起宣傳賽事，國王總經理毛加恩表示，希望台灣籃球能更團結，一起「共好」辦比賽。

PLG總冠軍賽賽程PLG總冠軍賽賽程

去年暑假，PLG和T1談合併卻在最後關頭破局，新北國王、福爾摩沙夢想家、高雄海神、台新戰神、中信特攻、桃園雲豹和新竹攻城獅共7隊組成新聯盟TPBL，PLG則在本季縮減成領航猿、富邦勇士、台鋼獵鷹和高雄鋼鐵人的4隊規模。

分屬不同聯盟的新北國王與桃園領航猿，力拚BCL東亞區資格賽同國家唯一晉級資格，月底賽事期間將共用主場新莊體育館。（記者吳孟儒攝）分屬不同聯盟的新北國王與桃園領航猿，力拚BCL東亞區資格賽同國家唯一晉級資格，月底賽事期間將共用主場新莊體育館。（記者吳孟儒攝）

球隊選邊站後，兩聯盟之間沒有太多交集，但BCL賽事讓球隊搭起橋樑，原本領航猿的主場為桃園巨蛋，屆時將在26日至30日的賽事期間，和國王一起共用新莊體育館作為主場迎敵，兩隊昨更一同出席賽前記者會，不禁讓外界將此合作視為兩聯盟走向合併的敲門磚。

對於兩隊共用主場，毛加恩說：「由於BCL是季中才加入的賽事，TPBL、PLG賽季都在進行中，場地不好喬，經過討論後，不只可以省時間，也希望台灣籃球更團結，一起辦比賽回饋球迷。」

BCL東亞區資格賽有來自台灣、馬來西亞、蒙古、新加坡、泰國、印尼共8隊角逐，分組前二晉4強，最終的前兩名才能挺進會內賽，領航猿副領隊兼發言人陳信安說：「同個國家只能有一隊取得門票，最後不管是國王或是我們晉級，都希望能爭取好成績。」

PLG例行賽在13日結束，季後賽在24日才點燃戰火，相比過去2季在5天內就登場，今年有長達10天的空窗期，副會長陳建州開玩笑說是在「醞釀」，未料冠軍賽賽程雙版本引起的爭議，成為球迷熱議話題。

面對外界的輿論壓力，加上領航猿教練卡米諾斯砲轟聯盟「操控」，PLG昨宣布無論是哪一組冠軍賽組合，冠軍賽都將在5月5日登場，例行賽龍頭領航猿不用讓出前兩場的主場，確定擁有第1、2、5和第7場的主場優勢。

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