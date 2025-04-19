晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

張奕投得好 無奈悍將0得點圈打席

2025/04/19 05:30

悍將張奕（左一）投出6局7K失3分優質先發，得不到隊友火力支援吞敗。（記者陳逸寬攝）悍將張奕（左一）投出6局7K失3分優質先發，得不到隊友火力支援吞敗。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「部長」張育成肩傷下二軍，富邦悍將打線孤軍無援，繼前天遭統一獅上演「27上27下」的慘劇，昨對中信兄弟又寫「0得點圈打席」的完封敗，以0：3苦吞客場跨季12連敗，今晚再輸球將平開季作客10連敗的聯盟紀錄。

兄弟德保拉先發8局無失分，即將叩關隊史洋投70勝大紀錄。（記者陳逸寬攝）兄弟德保拉先發8局無失分，即將叩關隊史洋投70勝大紀錄。（記者陳逸寬攝）

張育成13日撲壘傷到肩膀，缺席2場台南系列賽，昨下二軍治療，對打線來說是雪中加霜，本季他缺席的6場先發通通吞敗，富邦總教練陳金鋒強調團結打好比賽，昨全場卻沒有得點圈打席機會，讓繳出6局7K失3分優質先發的張奕苦吞悲情敗投。

德保拉第69勝

悍將開季客場9連敗

中信總教練平野惠一昨多次盛讚，張奕投得很好，打線想盡辦法用戰術打亂投手節奏，才逮到機會搶下分數。昨中信的得分都跟盜壘有關係，3、7局都是盜上二壘後，下一棒就敲適時安打送回分數，從投手大戰中殺出血路。

中信先發投手德保拉投8局僅被敲3支安打，進帳生涯第69勝，聽牌風神70勝的隊史洋投最多勝紀錄。他霸氣說道，「如果上帝允許，我會想拿70勝追上，然後再拿71勝打破紀錄。」

曾頌恩第2安

商業機密扮推手

中信主砲曾頌恩相隔3天再扛先發，告別打擊率1成33的低潮，單場敲出雙安，包括3局下的適時安打助隊先馳得點，為德保拉緩解比分僵持的壓力。

曾頌恩首打席滾地球出局後，王威晨給了一個他稱作「商業機密」的方法，強迫他在場上執行，果真連2打席敲安，他笑說，運用這個方法，揮起來比較得心應手，不會身體跟不上腦袋。

中信成為本季第1支拿到10勝的球隊，超越味全龍獨居上半季龍頭，平野表示，球季很長，相較於眼前的第10勝，更會去思考怎麼取得下1勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中