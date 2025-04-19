張奕投得好 無奈悍將0得點圈打席

悍將張奕（左一）投出6局7K失3分優質先發，得不到隊友火力支援吞敗。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「部長」張育成肩傷下二軍，富邦悍將打線孤軍無援，繼前天遭統一獅上演「27上27下」的慘劇，昨對中信兄弟又寫「0得點圈打席」的完封敗，以0：3苦吞客場跨季12連敗，今晚再輸球將平開季作客10連敗的聯盟紀錄。

兄弟德保拉先發8局無失分，即將叩關隊史洋投70勝大紀錄。（記者陳逸寬攝）

張育成13日撲壘傷到肩膀，缺席2場台南系列賽，昨下二軍治療，對打線來說是雪中加霜，本季他缺席的6場先發通通吞敗，富邦總教練陳金鋒強調團結打好比賽，昨全場卻沒有得點圈打席機會，讓繳出6局7K失3分優質先發的張奕苦吞悲情敗投。

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德保拉第69勝

悍將開季客場9連敗

中信總教練平野惠一昨多次盛讚，張奕投得很好，打線想盡辦法用戰術打亂投手節奏，才逮到機會搶下分數。昨中信的得分都跟盜壘有關係，3、7局都是盜上二壘後，下一棒就敲適時安打送回分數，從投手大戰中殺出血路。

中信先發投手德保拉投8局僅被敲3支安打，進帳生涯第69勝，聽牌風神70勝的隊史洋投最多勝紀錄。他霸氣說道，「如果上帝允許，我會想拿70勝追上，然後再拿71勝打破紀錄。」

曾頌恩第2安

商業機密扮推手

中信主砲曾頌恩相隔3天再扛先發，告別打擊率1成33的低潮，單場敲出雙安，包括3局下的適時安打助隊先馳得點，為德保拉緩解比分僵持的壓力。

曾頌恩首打席滾地球出局後，王威晨給了一個他稱作「商業機密」的方法，強迫他在場上執行，果真連2打席敲安，他笑說，運用這個方法，揮起來比較得心應手，不會身體跟不上腦袋。

中信成為本季第1支拿到10勝的球隊，超越味全龍獨居上半季龍頭，平野表示，球季很長，相較於眼前的第10勝，更會去思考怎麼取得下1勝。

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