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兄弟牛棚不只有恩賜 雙陳一蔡完美的0

2025/04/19 05:30

兄弟黃恩賜後援1局無失分，暫居聯盟救援王。（記者陳逸寬攝）兄弟黃恩賜後援1局無失分，暫居聯盟救援王。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕傷了兩大將呂彥青和吳俊偉，中信兄弟牛棚卻繳出聯盟前段班的防禦率，不僅找到昨拿下本季第5次救援成功，暫居聯盟救援王的新守護神黃恩賜，「雙陳一蔡」陳琥、陳冠穎和蔡齊哲防禦率都是完美的0，加深牛棚底蘊，成為攻上龍頭的關鍵因子之一。

中信牛棚投手輪替分工明確，最多連續天數出賽就是2天，即便是終結者黃恩賜亦僅1次連2天上陣，其他投手都至少間隔1天。過往較少在小比分領先局面登板的陳琥，今年不但展現自信，還能客串拆彈組，關鍵在敢使用曲球，提升對右打的宰制力。

投手教練王建民指出，陳琥過去仰賴四縫線速球、卡特球，今年多了1顆變化球，多球種讓打者的思考更複雜，「他過去不敢在比賽中丟（曲球），現在更有自信去使用。」

陳冠穎是新人王領跑投手之一，手握下墜幅度頂尖級別的指叉球，加上沉著冷靜的危機處理，生涯初登板起連續6場無失分，距離隊史最長紀錄只差2場；蔡齊哲雖然球速年年下滑，但懂得運用速差解決打者。

前統一獅投手教練納瓦洛在2020年導入「牛棚不分組、熱身就要上場」的美式調度，為近年中職的投手調度帶來不小影響，今年像是統一、中信和味全都有類似的安排，正好是目前上半季的A段班隊伍。

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