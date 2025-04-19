14安挺後勁 跨季連16場先發不敗

雄鷹單場4次盜壘成功。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹洋投後勁昨繳6局無失分優質先發，加上打線狂掃14安力挺，最終台鋼就以7：3扳倒味全龍，加上另一地樂天桃猿落敗，台鋼戰績6勝8敗排名上升至第4。

雄鷹後勁用104球完成6局優質先發。（記者李惠洲攝）

台鋼快腿4盜

戰績衝上第4

昨賽前台鋼場均得2.8分、團隊打擊率2成23和1次盜壘成功，都是全聯盟最差，此役打線火力全開，杜家明繳3安猛打賞，曾子祐、王博玄、張肇元、郭阜林和藍寅倫都貢獻雙安，單場發動4次盜壘全數成功。

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藍寅倫敲2安、跑出2盜，他說，龍隊先發洋投艾璞樂投球動作較大，上壘只要有機會就跑，近期球隊要贏一場球都非常辛苦，身為老大哥要把基本態度做好，用安打和盜壘為球隊做出貢獻。

藍寅倫和台鋼總教練洪一中都認為，後勁是非常聰明的投手，面對打者很有耐心，即使用球數偏多或遭遇危機，往往都能化險為夷。後勁用104球投滿6局被敲4安，狂飆中職生涯單場新高的9K，無失分拿下本季首勝和單場MVP，他從樂天轉戰台鋼改任先發，跨季連16場先發未嘗敗績，戰績8勝0敗、累計防禦率1.85。

台鋼近4戰拿下3勝，不過主將吳念庭首局因跑壘拉傷右後大腿，比賽中提前退場，詳細狀況有待檢查，洪總無奈地說，「很麻煩，陳文杰和魔鷹先後受傷，現在換吳念庭，開季不到20場就有3名主力球員受傷，實在傷腦筋。」

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