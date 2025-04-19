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魚雷棒即將出賽 張政禹已摸熟

2025/04/19 05:30

張政禹（記者李惠洲攝）張政禹（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年風靡大聯盟的魚雷球棒（Torpedo Bat），西武獅當家游擊手源田壯亮昨首度在實戰使用，成為日職首位打魚雷棒的球員，而中職也在昨調整流程，已獲聯盟認證的品牌廠商，只要變更魚雷棒的型號清單並繳交2支新球棒給聯盟檢查，不用再額外花錢認證，最快下週就能使用。

日職昨實戰亮相

中職最快下週登場

經中職聯盟認證的球棒品牌，以往若要進行型號清單內容變更，依規定必須重新認證，但昨聯盟發出調整聲明，公告清單內容每年最多「可變更1次」，亦即獲聯盟認證的品牌廠商若引進魚雷棒，可透過變更球棒型號清單的方式，就能提供選手使用。

不少味全龍打者試打過魚雷棒，陳子豪表示，季初有拿魚雷棒試打幾球，後來未聽聯盟說要開放就不曾再打過，一開始感覺很稀奇，大家都很想要換，現在風潮已過，感覺就還好了，「看狀況吧，我應該沒那麼快換，可以問張政禹，他每天賽前練習都在打魚雷棒耶。」張政禹笑說，魚雷棒打起來感覺不錯，有機會的話應該會試試看。

龍隊捕手蔣少宏可望加入「魚雷部隊」，他說，魚雷棒打到球棒甜蜜點的機會較大，揮擊感覺和他所使用的實戰球棒很像，他考慮在季中換打魚雷棒，只是需要一段時間適應，可能要拿自己的成績做嘗試。

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