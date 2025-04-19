布雷克效應 梅賽斯投出完美11打席

許哲晏本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕梅賽斯前晚看到布雷克只花27打席就完成比賽，心中萌生比照辦理的念頭，昨天真的交出7局無失分的好投，配合一壘手林培緯的美技守備與打線於5局上攻出3分大局，帶領統一獅以4：2擊敗樂天桃猿拿下3連勝。

梅賽斯（記者陳志曲攝）

先發7局無失分

感謝林培緯美技相挺

梅賽斯用85球投7局，只被敲1支安打，退場前讓對手11上11下，他表示，每次上投手丘就是專注當下，跟捕手討論的策略也執行得很順暢，前晚賽後確實想過，或許有機會比照布雷克，把好的表現延續下去，沒想到自己也沒失分，感謝林培緯用Nice Play讓他4局下全身而退。

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梅賽斯前2場出賽投11局挨10安失6分，近2場投13局挨5安無失分，落差相當明顯，他認為，畢竟剛來到新的聯盟，必須花時間去學習，適應各隊的打者與策略，再做出必要的調整，最近2場與隊友的配合獲得顯著效果，幫助他的表現步入正軌。

總教練林岳平指出，梅賽斯投完7局已接近90球，要拚完封還要撐2局，不希望剛開季就有投手用球數破百。儘管牛棚黃竣彥、林子崴雖把最後2局搞得很緊張，獅隊押上陳韻文才驚險守成，但林岳平認為，這3人是牛棚近況較好的投手，就算掉分也可以接受，最重要是守住勝利，「最高興是4分來自4位選手，希望每場比賽都有不同的英雄跳出來，不會只依賴某些人，每個人都是團隊很重要的棋子。」

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