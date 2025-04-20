飛力獅見血大紀錄 一戰擄獲餅總心

獅洋投飛力獅初登板技驚四座，手指從第2局起投到破皮，褲子印上淡淡的血跡。（記者陳志曲攝）

開箱驚奇數據

獅隊三洋投接力先發好投，率隊取得4連勝。（記者陳志曲攝）

成就聯盟新傳說

〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅昨開箱本季第4號洋投飛力獅，結果表現好到連總教練林岳平都很驚豔，他用84球投7局無失分，狂飆10次三振無四死球，成為中職史上第1位初登板至少投7局、送出10Ｋ、無四死球、無失分的投手，率隊3：0擊敗樂天桃猿拿下4連勝。

飛力獅在公辦熱身賽只出賽1場，雖投1局無失分卻有3次保送，昨役只被擊出3支安打且集中在前3局，一度讓樂天14上14下，每局至少投出1次三振，繼1990年三商涂鴻欽、1995年統一阿坡里那、2001年兄弟養父鐵後初登板至少7局10Ｋ無失分，但3人都投出保送。

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林岳平指出，大家一直擔心飛力獅的控球，他卻投出漂亮的球賽，其實他的手指在第2局就有點破皮，雖然不是指尖，但褲子旁邊應該都是血，能完成7局真的很不容易，「他第3局化解危機後像獅子在怒吼，我滿喜歡的，他對比賽情境的投入，是會讓人喜歡的選手。」

髒辮頭搶版面

布雷克先給警語

飛力獅表示，雖是首次在中職出賽，他卻沒做特別調整，仍按照策略保持節奏，就是攻擊好球帶、搶下第1個好球、讓打者出棒，沒想到會投出這麼多三振，感謝上帝與隊友的支持。只是他一頭搶眼的髒辮髮型，已被布雷克提醒「小心喔，台灣夏天真的很熱」，屆時會綁起來不會剪掉。

獅隊洋投布雷克、梅賽斯、飛力獅接連先發共投23局無失分，林岳平坦言，這週洋投讓他滿驚豔的，代表他們都有很好的身手，希望在比賽中好好運用；飛力獅表示，布雷克、梅賽斯都投得很棒，他只專注在自己能控制的部分，「相信自己球路，投出好的內容就對了。」

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