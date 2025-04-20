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胡金龍中10日 二壘打連發拚滿全場

2025/04/20 05:30

胡金龍前兩打席都為球隊得分。（記者陳志曲攝）胡金龍前兩打席都為球隊得分。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕相隔10天終於再次「上班」，41歲的統一獅老將胡金龍即便有小感冒，前2打席都擊出帶有打點的二壘安打，不但差點演出個人本季第1次猛打賞，還是今年頭一次打滿全場，讓他笑說：「好久沒有上班這麼久了！」

胡金龍繼4月8日後再次出賽，依舊扛先發第4棒擔任DH，1局上、4局上兩度與陳傑憲安打串聯，各打回1分助獅隊取得2：0領先，6局上抓第1球擊出深遠飛球眼看又是長打，卻被左外野手余德龍背對球於行進間撈進手套，「那次也打得不錯，沒辦法，德龍的守備真的很好。」

胡金龍指出，帳面上雖然10天沒有「上班」，其實每天都在場邊準備，比賽中也不斷與教練討論，讓自己保持比賽感覺，前2打席都掌握到樂天桃猿先發投手魔神樂的失投球，「主要是策略的擬定與執行，球只要進到好球帶，我就攻擊，結果我沒辦法控制，已經很少上去打，想太多也沒用。」

胡金龍今年有過連續2天代打，還不曾連續2天先發，他覺得，最近隊上的先發野手都比較累，好幾位也都有傷，也許今天他有機會連續2天先發，期待本土投手比照洋投交出好的內容，「已經是最後1年了，就繼續享受，我們洋投這禮拜都好強，3個先發都沒掉分，接下來換本土表現了。」

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