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陳俊秀重傷害 悍將客途10連敗

2025/04/20 05:30

悍將苦吞5連敗，總教練陳金鋒急尋解方。（記者林正堃攝）悍將苦吞5連敗，總教練陳金鋒急尋解方。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕亟欲突破連兩戰遭完封的富邦悍將，昨首局就從中信兄弟手中拿下暌違22局的分數，無奈3局下擋不住兄弟攻勢，遭陳俊秀滿貫砲一棒擊沉，終場2：7輸球，不但吞下5連敗，且開季客場10連敗平聯盟紀錄。

陳俊秀（左二）3局下轟出大巨蛋例行賽首支滿貫砲。 （記者林正堃攝）陳俊秀（左二）3局下轟出大巨蛋例行賽首支滿貫砲。 （記者林正堃攝）

大巨蛋例行賽首發滿貫砲

富邦首局就靠申皓瑋適時安打先馳得點，但洋投力亞士3局下遭連續安打狙擊，宋晟睿、張志豪安打先讓兄弟超前，陳俊秀的滿貫砲更拉開分差。連同7局下高飛犧牲打，陳俊秀單場5打點平生涯單場新高，昨滿貫砲是他中職生涯第6支，更是大巨蛋啟用以來的中職例行賽首支。

昨賽前本季僅1分打點，陳俊秀賽後笑說：「感覺很久沒打這麼多分數。」陳俊秀說，和力亞士前次對決過，大概知道他投球方式，對方變速球正好投到鎖定的位置，他想盡可能多往外野打，造成最好結果。

陳俊秀回壘慶祝後，在休息室和張志豪頗有互動，他透露，近期兩人就常針對打擊策略討論，「團隊就是這樣，每一場都有關鍵人物跳出來。很多學弟表現也是激勵到我，那時候就想說攻勢不能斷在我這裡。」

先馳得點的富邦最終仍吞敗，但首局氣勢令兄弟監督平野惠一印象深刻，「感受到對方想拚命先得分，猛烈的攻勢頗有恐懼感，幸虧3局有把分數打回來。」

兄弟洋投黃博多投6局被敲7安失2分，拿下本季第3勝，賽前暫以20K居三振王，但昨役只投1K，被同日出賽的台鋼洋投艾速特以24K超越。平野說，對手一定持續研究，黃博多至少做到先發投手應有責任。

兄弟拿下3連勝後續居龍頭，票房也開紅盤，和動畫蠟筆小新聯名「大巨蛋防衛隊」主題日吸引31577人進場，是本季例行賽次高，僅次開幕戰4萬人滿場。

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