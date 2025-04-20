雄鷹MVP盛讚陳致嘉 資歷像10年

台鋼陳致嘉生涯首次先發蹲捕，首安首打點同場出爐。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹昨靠洋投艾速特先發8局失1分主宰戰局，加上生涯首次先發蹲捕的陳致嘉引導有功，最終3：1扳倒味全龍，近5戰拿下4勝。

艾速特（台鋼雄鷹提供）

艾速特優質8局 壓制龍

艾速特用96球投滿中職生涯最長的8局飆8K，只在7局上挨劉基鴻陽春砲失分，拿下本季第2勝和單場MVP，他將好投歸功22歲捕手陳致嘉，「我要向致嘉脫帽致敬，不管配球或引導都非常棒，看起來不像第1次先發蹲捕的年輕捕手，反而像10年老將，他更值得拿到這座單場MVP。」

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台鋼主戰捕手張肇元昨改扛4棒指定打擊，陳致嘉把握機會表現，蹲捕功力大受艾速特和總教練洪一中好評，他更在7局下敲安進帳生涯第1分打點。洪總說，陳致嘉有安打也有打點，領導投手只失1分，這場表現打90分。

陳致嘉表示，秋訓和春訓在守備下了很多功夫，賽前做足功課，只是第1次先發蹲捕，前兩局真的非常緊張，還有很多地方需要努力。

艾速特退場後，台鋼新任守護神林詩翔登板關門，他被敲2安一度製造危機，最後仍三振陳子豪結束比賽，拿下本季第4次救援成功，本季出賽8場共投9.1局無失分。洪總坦言，第9局他也很緊張，不過再好的投手都會挨打失分，林詩翔至今還未失分，以新人來說非常不簡單。

曾昱磬2局下轟陽春砲幫助台鋼先馳得點，終結個人連17打數0安打乾旱期，他說，開季身體有些疲勞，最近看自己的打擊影片發現太想出力導致身體先開掉，出現倒棒的狀況，昨賽前對此做修正。

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