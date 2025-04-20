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TPBL》馬建豪火花四射 夢想家穩坐第2

2025/04/20 05:30

夢想家馬建豪（右）攻防兩端有建樹，單場22分、5籃板，率隊中止3連敗。（TPBL提供）夢想家馬建豪（右）攻防兩端有建樹，單場22分、5籃板，率隊中止3連敗。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕福爾摩沙夢想家昨在貝奇繳25分，加上馬建豪砍22分帶領下，以113：95擊敗中信特攻，中止3連敗，也以17勝13負持續穩坐TPBL聯盟第2的位置；特攻落敗後和第3名的高雄海神擴大到1場勝差。

場上激砍22分

助隊止3連敗

TPBL例行賽進入尾聲，目前第2到4名夢想家、海神和特攻戰績接近，每一場勝負至關重要。昨夢想家一路壓制特攻，全隊5人得分上雙，貝奇拿下25分、14籃板，馬建豪雖在第4節時吞下1次技術犯規、1次違反運動精神犯規，全場仍投進5顆三分球、繳出全隊次高22分、5籃板。

場邊激烈溝通

皮總開綠燈

23歲、201公分的馬建豪為夢想家重要本土核心之一，昨他被指派防守特攻得分能力勁爆的洋將飛馳，他透露，賽前主動和教練皮爾曼溝通，希望調整訓練方式，「本來訓練我都跟阿吉（林俊吉）同組，這週希望教練把我放到另一組去守阿吉，這是幫助自己，也能幫助阿吉。」馬建豪提到，平常不會守到身高差這麼多的球員，他認為阿吉和飛馳有同樣能力，這樣對兩人都有幫助。

馬建豪昨上半場和皮爾曼曾有「激烈溝通」，小馬解釋，兩人溝通方式比較美式，「每次這樣溝通完後我都會更好，沒有什麼好擔心的，我們沒問題。」皮爾曼對於馬建豪抱有相當高的期待，希望小馬在團隊內不只能進攻，也能成為防守最優秀的球員，「我希望他去防守對方最好的球員，我會給他更多責任，希望他可以快速成長。」

特攻飛馳攻下全場最高37分、7籃板，但團隊命中率33.3%不算太理想，教練莫米爾認為，這場比賽球隊從開賽時的防守能量就沒有很好，讓對手能輕易轉換快攻，要回去繼續檢討、調整。

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