熱火老10奇蹟 首輪強碰騎士

戴維斯無力助獨行俠晉級。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕熱火昨靠「英雄哥」赫爾羅貢獻30分，以123：114在附加賽最終戰淘汰老鷹，成為史上首支例行賽排名第10名挺進季後賽的球隊，將在首輪對決東部頭號種子騎士。

赫爾羅（左二）連兩場附加賽豪取至少30分，率熱火奇蹟挺進季後賽。（路透）

熱火本季將巴特勒送到勇士，例行賽37勝45敗東部第10名落入附加賽，先在首戰淘汰公牛，昨又在延長賽逼退老鷹，拿下隊史在附加賽的第4勝，獨居聯盟最多。

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赫爾羅奪30分

跟進柯瑞紀錄

前役面對公牛轟下38分的赫爾羅成為勇士一哥柯瑞後，史上第2位在單季附加賽至少有2場30分以上表現的球員，因巴特勒交易案來到熱火的26歲後衛米契爾延長賽飆進3顆三分球，此役替補拿16分，成為致勝奇兵。

南灘大軍連6年挺進季後賽追平隊史最長紀錄，主帥史波斯查肯定子弟兵展現鬥志，「我可以從他們的眼神跟心態感受到團隊有多渴望季後賽門票。」

灰熊克獨行俠

老8踢館雷霆

西部方面，灰熊昨6人得分達到雙位數，120：106痛宰獨行俠，將以第8種子之姿在首輪挑戰雷霆，季中發動驚天交易的獨行俠正式放暑假，A.戴維斯雖繳出轉隊最高40分，但末節出現傷勢，無力助隊扭轉戰局。

被獨行俠送到湖人的東契奇，今則要與新東家在首輪季後賽迎戰灰狼，兩隊例行賽過招4次各拿2勝。

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