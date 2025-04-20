TPBL》攻城獅半場症發作 無緣季後賽

戴維斯無力助獨行俠晉級。（路透）

〔記者盧養宣／桃園報導〕新竹攻城獅昨在客場以83：95不敵桃園永豐雲豹，成為TPBL本季首支無緣季後賽的隊伍。

赫爾羅（左二）連兩場附加賽豪取至少30分，率熱火奇蹟挺進季後賽。（路透）

攻城獅上季在PLG季後賽首輪與領航猿鏖戰至第6戰才輸球，本季來到新聯盟卻「水土不服」，昨上半場和雲豹有來有往，前兩節結束，兩隊以53：53平分秋色，只是易籃後單節進攻當機的老毛病再犯，被雲豹打出31：13的一波流，吞下2連敗後戰績10勝22敗，確定遭淘汰。

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第三節大失血

高國豪23分獨憔悴

本季陷入低潮的一哥高國豪昨替補上陣拿下本季次高的23分，可惜仍無法助隊保住晉級希望，他賽後總結此季表示，團隊持續在進步，很遺憾沒能達到預期的成績，也強調剩下的比賽仍會全力以赴。

主帥威森季中才接掌兵符，他指出，來到球隊後很喜歡球員的態度，但顯然團隊還有不少問題需要修正，「我會在休賽季努力幫助球員改變心態，打造贏球文化。」

雲豹昨6人得分超過雙位數，老將黃鎮砍進5顆三分球貢獻本季新高15分，在季後賽競爭白熱化之際收下4連勝，賽後以13勝15敗超越台北戰神重回第5名。總教練查爾斯提到，球隊近期本土與洋將的戰力逐漸找到平衡，但剩下8場比賽仍須步步為營。

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