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全中運萬人派對 郭冠宏點燃榮耀

2025/04/20 05:30

全中運昨晚盛大開幕，總統賴清德親臨致詞。（全中運提供）全中運昨晚盛大開幕，總統賴清德親臨致詞。（全中運提供）

總統開幕致詞

台南桌球小將郭冠宏（左）與鐵餅小將馬加樂，昨點燃全中運聖火。（全中運提供）台南桌球小將郭冠宏（左）與鐵餅小將馬加樂，昨點燃全中運聖火。（全中運提供）

「讓運動全民化」

〔記者林岳甫、洪瑞琴／台南報導〕114年全國中等學校運動會昨在亞太國際棒球訓練中心少棒主球場開幕，總統賴清德、教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠都出席，由賴清德宣布賽會正式展開，本屆有20個運動種類及卡巴迪、滑輪溜冰為選辦種類，超過1萬名選手、教練同赴台南盛會。

前一次在台南舉辦全中運是2007年，時為台南縣，台南市則是2003年，如今升格六都後首次舉辦。開幕典禮以「榮耀派對」為主題，融合台南獨特文化特色，展現多元文化底蘊及風貌，古有府城孕育一代人才，今將持續培育後生，傳統與現代的交融，呈現「台灣的起點，榮耀的起點」。

賴清德致詞時除了預祝選手在全中運獲得佳績，也再次宣布運動部將在今年正式上路，屆時將努力讓「運動全民化」，還有投入更多資源助台灣運動好手為國爭光，並推動台灣運動產業發展。開幕典禮表演有韓國Super Junior的厲旭、日本女團CUTIE STREET、在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊、盧廣仲、玖壹壹、U:NUS，超強卡司輪番上陣，嗨翻現場氣氛。

明日之星雲集

鎖定名古屋亞運

全中運過去誕生許多在亞、奧運為國爭光的好手，本屆有不少明日之星參賽。田徑400公尺好手陳羿岑在2023年台南全運會摘金，如今回到幸運地出賽，尋求達標明年名古屋亞運，還有100公尺跨欄女將林子婕也值得關注。

游泳方面，「神童」14歲小將林芷妍，去年首次參加全中運就大放異彩，不僅打破100公尺仰式全國紀錄，更橫掃5面金牌。至於昨擔任聖火手代表的台南桌球小將郭冠宏也有參賽，立志留下男單金牌。

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