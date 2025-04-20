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全中運》被擊劍帥到換跑道 陳秉濬收割金牌

2025/04/20 05:30

台北中正高中高一選手陳秉濬（左）首次參加全中運，就在高男組擊劍個人銳劍奪金。（記者林岳甫攝）台北中正高中高一選手陳秉濬（左）首次參加全中運，就在高男組擊劍個人銳劍奪金。（記者林岳甫攝）

小高一強心臟

台北中正高中高一選手陳秉濬（右）首次參加全中運，就在高男組擊劍個人銳劍奪金。（記者林岳甫攝）台北中正高中高一選手陳秉濬（右）首次參加全中運，就在高男組擊劍個人銳劍奪金。（記者林岳甫攝）

金牌戰逆轉學長

〔記者林岳甫／台南報導〕從小就為擊劍著迷的台北中正高中高一小將陳秉濬，昨在全中運高男組擊劍個人銳劍金牌賽，以15：14逆轉同校高三學長林哲群，高中首次全中運就摘金，終極目標是進軍2028年洛杉磯奧運。

陳秉濬、林哲群實力在伯仲間，兩人從小就打過無數次，因此金牌戰相當激烈，吸引全場目光，不少人直呼「太精彩」，陳秉濬克服7：12落後完成逆轉，讓學長無緣在最後一屆全中運奪個人賽金牌。

16歲的陳秉濬原本最早是打桌球，因國小擊劍教練看他協調、爆發力都不錯，就邀他加入擊劍隊，「我也覺得擊劍很帥，就立定要朝這條路發展！」陳秉濬國小五年級就越級跟中正高中擊劍隊學長們訓練，他說：「我很喜歡這樣的感覺，不斷挑戰比我大的人，可以讓自己變得更強。」

教練李俊徵認為，陳秉濬是「比賽型選手」，場面越大越嗨，但教練就必須適時拉他一下，不然有時會嗨過頭。正因此特質，天不怕地不怕的陳秉濬才本事打出名堂，他是亞洲青少年排名第1，再來將以青年賽為主，並越級挑戰成人賽事，努力累積自身經驗、實力，續朝進軍洛杉磯奧運的目標邁進。

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