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7局下無安打破功 黃保羅︰隨緣

2025/04/21 05:30

黃保羅（記者陳志曲攝）黃保羅（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕黃保羅昨投出8次三振創生涯單場新高，用97球、投6.2局都追平生涯單場最多，雖與無安打比賽擦身而過還無緣勝投，對富邦悍將中止連敗仍居功厥偉，他表示，球隊最近比較低迷，就是想辦法把自己做好，讓球隊氣氛可以起來。

投6.2局8K 單場最多

黃保羅前6局未被擊出安打，7局下才投第1球就被許基宏掃出二壘安打，他指出，被安打應該是指叉球被鎖定，知道一定會被打安打，沒想很多就進攻好球帶，無安打比賽比較難，自己前次達成應在國中，有機會挑戰當然續投，「這是每個投手都想要的，但可遇不可求，隨緣啦!」

防禦率1.08 首勝沒來

黃保羅本季首勝雖未開張，防禦率1.08卻排聯盟第3，他認為，今年的內容比去年好，主要是投球角度比去年更高壓，讓指叉球發揮更大作用，這場用球數沒有很多，好壞球也沒偏差太多，雖投到97球被換掉，因為張力一直在，狀況也沒掉下來，有信心抓下一棒。

黃保羅表示，身為先發投手都希望退場時球隊是領先或平手，雖然球隊處於連敗，每個人都很渴望贏球。同場先發的盧孟揚6局只被打2支安打無失分，雖無關勝敗仍是生涯代表作，黃保羅賽後也向盧孟揚致意，「敬禮時有跟他比讚！」

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