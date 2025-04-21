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曹祐齊捕鷹 龍逃過被橫掃

2025/04/21 05:30

曹祐齊昨繳5局無失分優質先發，率味全龍扳倒台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）曹祐齊昨繳5局無失分優質先發，率味全龍扳倒台鋼雄鷹。（記者李惠洲攝）

球速135Km 5局無失分

〔記者羅志朋／高雄報導〕即使直球均速只剩135.3公里，22歲的曹祐齊昨依舊主宰戰局，繳5局無失分優質先發，率味全龍以2：1扳倒台鋼雄鷹，作客澄清湖3連戰避免遭橫掃。

滿壘抓雙殺 振臂怒吼

上週日曹祐齊在大巨蛋對統一獅先發6局無失分，本季初登板拿下勝投，昨5局上遭遇無人出局滿壘危機，他及時穩住陣腳先三振藍寅倫，再讓林家鋐擊出內野平飛球形成雙殺化解危機，曹祐齊當場振臂怒吼，他表示，抓到雙殺很亢奮，很少在場上顯露這麼大的情緒，最近球隊氛圍較低迷，賽前告訴自己，「輪到我了，盡力幫球隊拿下勝利。」本季台鋼滿壘17打數僅敲1安，打擊率0.059。

台鋼滿壘17打數僅1安

曹祐齊先發5局被敲4安無失分，拿下本季第2勝和單場MVP，兩場先發直球均速都是135.3公里，他透露，老爸曹竣崵告訴他，日職投手石川雅規和九里亞蓮球速都不快，靠精準控球依舊能佔有一席之地，現在就是把球種和角度丟出來，讓打者出棒打不好，相信透過努力訓練球速就會回來。

龍隊總教練葉君璋說，這場曹祐齊球速感覺比上一場還快，只是澄清湖球場測速槍似乎較慢，去年一開始他的球速也出不來，後來才慢慢回升，相信今年球速應該會逐漸回升。

看到子弟兵解危振奮神情，葉總說，如果對戰不熟悉，曹祐齊的球路不好掌握，他是很有紀律的球員，在緊要關頭心情起伏不會太大。

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