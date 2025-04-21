陳子豪千安達陣 中職第32人

陳子豪千安達陣。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕陳子豪昨從2013年第一代高中生選秀同梯江承諺手中敲出兩支安打，達成生涯千安里程碑，成為中職史上第32人，去年季後行使FA從兄弟轉戰味全，他感性地說，「幾乎所有安打都是在兄弟時期打的，打出千安浮現的都是在兄弟擊出安打畫面，滿滿的回憶。」

陳子豪達成千安里程碑，家人送上鮮花與1000安紀念板。（記者李惠洲攝）

父母和兒女到場獻花

昨賽前陳子豪只差2安就能達成千安，2局上他先敲安，6局上2出局二壘有人，他擊出二壘安打進帳1分打點，此時比賽暫停後舉行簡單的表揚儀式，父母和兒女到場獻花祝賀，台鋼主場球迷掌聲響起，向「1號重砲」獻上誠摯的祝福。

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陳子豪生涯對江承諺97打數掃36安，打擊率高達3成71，包含6轟和21分打點，他笑說，「我一直覺得打承諺還滿輕鬆的耶！感覺知道他會丟什麼球種，很熟悉，我們是好朋友嘛。」

11年前首安 棒打李金木

當年高中畢業就打職棒，如今達成千安里程碑，陳子豪說，真的很幸運，當時18歲進來沒多久就能上一軍，才能累計這麼多打席，現在高中生進來要磨練好幾年才能上來，很開心能達成千安。

回想生涯首安，陳子豪記憶猶新，他說，「我知道啊，棒打李金木，143公里速球，轟出右外野全壘打，在天母球場，當時右外野還沒有烤肉席。」

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