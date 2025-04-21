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張趙紘開箱卡彈 失誤先上門

2025/04/21 05:30

張趙紘（記者林正堃攝）張趙紘（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天桃猿上週極度低迷的打線，昨天將希望寄託在19歲大物新秀張趙紘身上，他扛下隊史最年輕的先發三番，可惜在擊出首安前，首次守備失誤先開張，最終比賽打到4局上就下起大雨，比賽保留至6月29日。

19歲32天扛三番 隊史最嫩

樂天主力打者上週倒一片，林子偉近14打數僅敲1安，廖健富和林智平都1安難求，唯一手感火燙的主砲手林立卻不幸扭傷左腳踝，單週4戰團隊打擊率剩下1成77，迫使張趙紘要以19歲32天之齡扛下三番，打破林承飛的隊史最年輕紀錄。

樂天總教練古久保健二直言，考量到球隊狀態不太好，才會先讓張趙紘扛三棒，「他也是我們未來有機會扛下中心打線的打者。」

新秀總要繳學費，張趙紘2局上面對平凡的二壘平飛球漏接，首打席被平鎮高中學長林詔恩7球三振，23日要到台北大巨蛋力拚個人首安。

霸鉧德被雨攪局 暴投失分

樂天先發洋投霸鉧德運氣不佳，4局上突然下大雨，嚴重影響投球，不但在一、二壘有人被抓投手犯規，更發生暴投奉送獅隊1分，隨後對陳重羽投到2好3壞後高舉雙手，裁判才暫停比賽，1小時候宣布延賽。

「我第一次遇到這樣的狀況。」霸鉧德坦言有點不解，從下雨後就是同樣的投球模式，為什麼是在一、二壘有人才被抓投手犯規，「總而言之，下次不會再發生。」

樂天本週將面對戰績同為B段班的台鋼雄鷹和富邦悍將，首要課題是提升上週不到2成的團隊打擊率，他們本季前14戰只拿46分，暫居全聯盟第2少，僅優於富邦悍將。

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