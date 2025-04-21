TPBL》林書豪助滅「飛」 國王止2連敗

林書豪（左）昨除了進攻，還被交付防守飛馳的任務，幫助國王止敗。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王昨在「新北內戰」中火力全開，團隊命中率達5成，替補上陣的洋將桑尼繳出全隊最高28分，林書豪貢獻22分，終場以111：79痛宰中信特攻，中止2連敗。

桑尼、林書豪合攻50分

已確定晉級季後賽的國王，面對特攻依舊不手軟，開賽隨即取得領先，尤其第3節趁特攻陷入得分荒，單節打出29：10攻勢奠定勝基。

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國王桑尼三分球5投3中拿下28分、14籃板，奧帝和沃許本都進帳17分，林書豪貢獻22分、8助攻，他稱讚3名洋將表現很好，「能跟這幾位洋將搭配，對我來說是很大祝福。」

飛馳28分 下半場僅3分

林書豪昨除了進攻，還被交付防守飛馳的任務，飛馳上半場雖拿下25分，但下半場國王調整防守策略，增加包夾、協防，讓他後兩節只攻下3分，國王教練萊恩稱讚，林書豪這部分做得很好，給足對方壓力。

林書豪認為，飛馳的進攻能力是全聯盟數一數二，只能全場48分鐘不斷對他施加壓力，「畢竟防守無法完全守住，只能讓他出手困難一點，他的得分能力真的非常特別。」

特攻以32分慘敗，賽後教練莫米爾面色凝重，他認為上半場球隊表現還不錯，但下半場真的打得很糟糕，防守是一大問題，「這週兩場比賽都讓對手拿超過110分，這是過去不曾出現的情形，要回去檢討。」

特攻下半場 三分球20投2中

特攻昨團隊命中率僅29.4%、三分球命中率甚至不到兩成，莫米爾無奈地說：「下半場三分球20投僅2中，這樣的命中率是不可能贏球的。」飛馳攻下全隊最高28分，林韋翰11分也是本土最佳。

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