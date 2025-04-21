體操世界盃杜哈站》測難度＋奪銀 唐嘉鴻槓上開花

唐嘉鴻在體操世界盃杜哈站單槓奪銀，也是他本季首面獎牌。（唐嘉鴻提供）

本季首牌入袋 備戰亞錦賽

〔記者林岳甫／綜合報導〕「亞洲貓王」唐嘉鴻昨在體操世界盃杜哈站男子單槓決賽，完成6.5分難度套路，最終以14.400分奪下銀牌，也是他本季首面獎牌，最重要是測試高難度動作，累積不少經驗，持續備戰5月亞錦賽。

巴黎奧運結束後，唐嘉鴻就未在國際賽亮相，他上週在世界盃克羅埃西亞的奧西耶克站，決賽挑戰6.5難度時出現掉槓失誤，無緣奪牌。他認為，失誤不是壞事，讓自己知道需要改進的地方。

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唐嘉鴻過去因有傷在身及專心備戰奧運，近年只專攻單槓，不過為了獲得更多比賽經驗，他在杜哈站睽違許久再度挑戰吊環項目，並拿到第4名。

在最拿手的單槓，唐嘉鴻預賽保守以5.3分套路出擊，進入決賽後決定再挑戰6.5分難度，畢竟目標就是在比賽中把整套動作做完，最後也順利完成，美中不足的是落地時出現瑕疵，僅拿到7.900執行分，以0.1分之差不敵哈薩克好手卡里米。

唐嘉鴻表示，因為落地失誤才無緣奪金，不過至少在這兩站有做到想做的事，了解洛杉磯奧運週期的裁判評分標準，並測試到這套6.5分難度動作，回台後會針對不足之處持續加強。

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