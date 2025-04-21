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布朗森拿回披風 末節打爆活塞

2025/04/21 05:30

尼克布朗森（右）第4節大爆發，助隊季後賽首輪開胡。（路透）尼克布朗森（右）第4節大爆發，助隊季後賽首輪開胡。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕帶傷奮戰的布朗森昨化身超級英雄，率領尼克第4節發動21：0猛攻，終以123：112擊退來犯的活塞，東部季後賽首輪在主場搶下第1勝。

換鞋豪奪12分

尼克首輪開胡

季末因右踝扭傷休兵15場的布朗森，第3節舊傷復發，第4節離場換鞋再上陣，卻大爆發豪奪12分，帶動尼克士氣一舉轟垮年輕的活塞。

「我想他去拿到披風了！」尼克總教練希波鐸幽默形容，上半場表現失常的布朗森，最後關頭卻像超級英雄般強勢回歸，協助落後8分的尼克戲劇性大逆轉。

經驗豐富的布朗森直言，面對有備而來的活塞，只能全力拚搏，「我感覺很好，這是本能。我只需要穩住陣腳並重新調整，感謝隊友對我非常有信心，互相支持並奮戰到底。」尼克5人得分達雙位數，布朗森強攻全場最高34分，中鋒湯斯繳出23分、11個籃板，板凳殺出的後衛佩恩14分進帳。

溜馬雙塔開砲

字母哥做白工

此外，西亞卡姆、M.透納兩座高塔砲合轟44分，溜馬團隊攻守壓制公鹿，一路領先下117：98旗開得勝，東部季後賽首輪不但有了好的開始，也讓「字母哥」亞德托昆波36分做白工。上季勇闖東部決戰的溜馬，第1輪就以4勝2負淘汰公鹿。

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