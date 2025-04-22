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全中運》楊玫玫100M奪金 沒破大會落淚

2025/04/22 05:30

蘇翊涵（記者林岳甫攝）蘇翊涵（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕最後一次參加全中運的大甲高中楊玫玫，昨在高女組100公尺決賽以11秒73摘金，但未能改寫大會紀錄，讓她一度激動落淚，只好在200公尺續拚，期許能在全中運的大會紀錄留名。

楊玫玫（記者林岳甫攝）楊玫玫（記者林岳甫攝）

想在大會紀錄留名

200M拚最後機會

楊玫玫前天準決賽衝過終點線時，現場計時器螢幕顯示成績為11秒68，原以為破大會，但後來修正成11秒71，無緣打破張博雅在2021年締造的大會紀錄11秒70，她說：「準決賽沒有想太多，因為我知道還有決賽。」

楊玫玫決賽目標就是金牌、大會紀錄一起到手，但最後事與願違，她坦言：「我本來狀況很好，結果2個月前大腿拉傷，雖然已痊癒但偶而還是會有些不適，最後一次全中運又沒能完成破大會的目標，有點遺憾。」

楊玫玫從國中到高中在全中運100公尺項目共奪下4金、2銀，接下將續拚200公尺，期待突破廖靜賢2012年創下的大會紀錄24秒07。

國女100M摘首金

蘇翊涵怕長太高

國女組決賽，雲林斗六國中蘇翊涵以12秒00摘下生涯首金，她的父親身高191公分，她也長到171公分，不少教練看好她的未來，不過她卻希望別再長，「我不太喜歡自己太高，現在這樣就好。」

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