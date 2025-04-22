連7個系列賽G1逾30分 米契爾平神紀錄

騎士米契爾昨斬獲全場最高30分，率隊撲滅熱火。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕騎士一哥米契爾昨斬獲全場最高30分，加上傑洛米扮演板凳暴徒，第4節獨攬16分助隊擴大領先，終場以121：100撲滅熱火，東部首輪季後賽拔得頭籌。

米契爾季後賽連續第7個系列賽首戰都至少攻下30分，追平喬丹的史上第一人紀錄，但他對於自己的進攻表現輕描淡寫，「雖然拿30分很酷，我更在意的是我防守帶給對手的壓力。」

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葛蘭德挹注27分，此外，名列年度第六人候選名單的傑洛米轟進5顆三分球，季後賽首秀就拿到28分，讓米契爾大讚，「他是一位殺手，且出手充滿信心，我對他的表現並不意外。」

傑洛米本季年薪僅256萬美元（約8326萬台幣），首戰表現讓外界直呼騎士挖到寶。

在附加賽拿下2連勝的熱火，成為史上首支例行賽排名第10挺進季後賽的球隊，但昨沒能續演驚奇，下半場雖一度追到個位數差距，決勝節最後8分鐘卻只得12分，只能眼看騎士揚長而去。

D.懷特7記三分彈

綠衫軍輕取魔術

尋求衛冕的塞爾提克，昨靠著D.懷特轟進7顆三分球、進帳30分，加上塔圖姆17分，在G1以103：86輕取魔術。東部首輪4個系列賽，4支高順位種子球隊都在主場首戰奪勝。

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