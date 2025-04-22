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自由日日Shoot》中職依賴洋投先發 土投邊緣化

2025/04/22 05:30

中職先發土投邊緣化，情況日益嚴重，已經危及國際賽戰力。圖為目前中職土投王牌徐若熙。（資料照）中職先發土投邊緣化，情況日益嚴重，已經危及國際賽戰力。圖為目前中職土投王牌徐若熙。（資料照）

開季前48場先發

統一獅投手胡智爲（資料照）統一獅投手胡智爲（資料照）

6成6是洋將

桃猿投手黃子鵬（資料照）桃猿投手黃子鵬（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職各隊先發洋投使用比例逐年攀高，今年開季前48場已經飆到66.7%，寫下1999年來新高，遠高於日職的16.8%、韓職的40%，中職先發土投邊緣化，能一夫當關者更是屈指可數，情況日益嚴重，已經危及國際賽戰力。統一獅總教練林岳平坦言，大量使用先發洋投就是為了要贏球，確實對本土投手是嚴峻考驗。

中信鄭凱文（資料照）中信鄭凱文（資料照）

葉總︰洋投實力確實較好用

陳柏清（資料照）陳柏清（資料照）

今年開季除了富邦悍將用2名先發洋投，其他球隊先發輪值普遍採3洋投甚至4洋投，本季全聯盟先發洋投包辦64人次，防禦率2.75、被打擊率2成46、每局被上壘率1.15，先發土投共32人次，防禦率3.20、被打擊率2成49、每局被上壘率1.25，即使洋投成績並沒有完全輾壓，不過味全龍總教練葉君璋道出現實，「洋投可以丟，怎麼可能用土投？洋投實力確實較好用，這才是關鍵。」

李東洺（資料照）李東洺（資料照）

樂天桃猿日籍投手教練川岸強也說，各球團花大錢請洋投，當然希望他們多投一點，這必定會壓縮土投空間，他嘗試製造更多機會給土投，但球隊第一順位還是贏球。

本季中職土、洋投先發較勁本季中職土、洋投先發較勁

餅總︰先發能力強多旅外

中職單季先發洋投比例中職單季先發洋投比例

中職各隊先發輪值靠洋投打天下，大量優質具潛力的土投擺在牛棚，成為無奈的現實。林岳平指出，有能力的土投剛進職棒，如果先發空間有限就會拿去投中繼，時間久了逐漸定型，近年具備優異先發能力的投手多數旅外發展，中職人才確實不足，沒辦法像洋投這麼耐投，能先發的土投選項有限。

優質土投放牛棚

日久漸定型

土投減少在中職先發的歷練，最現實的影響是，國際賽就更加倚賴旅外扛先發。「本土投手要加油！」雖然葉君璋喊話土投當自強，不過他也說這很難，即使先發土投素質提升，各隊會找更好的洋將，好的土投就會放牛棚，現在全聯盟牛棚戰力愈來愈強就是如此。

中職開季先發洋投使用比例居高不下，不過葉君璋認為，隨著球季進行比例應該會下降，以龍隊為例，開季先發用4洋投（包含伍鐸），徐若熙也沒有固定在一軍，接下來應該就不會用4洋投，比例就會降低。

中職今天新莊和台南兩戰，是本季首次單日兩地或三地開打都由土投擔任先發，從開季至昨為止的48場比賽中，土投先發對決戲碼（8場）僅佔6分之1場次。

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