自由日日Shoot》中職可取經韓職 洋將改採2投1野

亞洲3國職棒先發洋投比例

〔記者羅志朋／台北報導〕為了讓先發土投有更多發揮空間，韓職的作法是一軍登錄3洋將，至少要有1洋砲，統一獅總教練林岳平認為，如果中職洋將政策採2投1野，球賽就會暴露許多弱點，但要改變就要強迫執行。

中信洋投黃博多（資料照）

1999年中職處於「大洋將時代」，每隊一軍可登錄8人、同時上場3人，宛如洋將聯盟，即便如此該季全聯盟先發洋投比例65.8%，仍略低於今年的66.7%，可見各隊先發輪值倚賴洋投之深。

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味全洋投鋼龍（資料照）

平野︰提升打者強度 強化土投

中信兄弟總教練平野惠一指出，中職各隊必須靠先發3洋投才能拿到總冠軍，嚴重壓縮土投空間，若能減少洋投、增加洋砲，藉由提升打者強度來強化土投，這是比較理想的狀況。

平野希望中職是以土投先發為主的聯盟，畢竟洋投只是把台灣當跳板，投得好就跑去日、韓職發展，對台灣投手沒什麼幫助，中職倚賴洋投沒有太多好處，會讓整體土投水準原地踏步。

葉總︰一週改6場 用上先發土投

在中職現行洋將政策不變的前提下，味全龍總教練葉君璋提出務實對策，「如果一週打6場比賽，那就不一樣了，各隊就要多用先發土投，現在一週5場，先發可用3洋投，甚至策略性運用4洋投，所以洋投先發比例就會拉高。」

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