最快破百萬人次「攻蛋」 週五機會大

中職近兩年大巨蛋觀眾人數

屆時51場達100萬人次

味全與中信週五是今年首次在大巨蛋交手，有機會達成破百萬人次攻蛋。（資料照）

刷新紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕在中信兄弟上週3場逾7萬人進場的拉抬下，中職在大巨蛋累計進場人次逼近97萬人次，本週又有樂天桃猿、味全龍合計5場接棒「攻蛋」，有機會於週五（25日）味全龍與中信兄弟3連戰第1場達成，屆時將以完成51場就達100萬人次，大幅刷新中職單一球場最快累計100萬人次紀錄。

中職兩年來在大巨蛋完成48場，即便史上首次「平日蛋」2連戰都驚險跨越1萬人基線，靠中信史上最賣座主題日狂吸71262人，累計進場人次來到967895人，距離百萬人次只差32105人，本週突破100萬人次只是時間問題，鑒於前2場是史上第2次「平日蛋」系列賽，以25日產生中職大巨蛋第100萬名觀眾的機率最高。

請繼續往下閱讀...

龍象今年首次在大巨蛋交手

味全與中信去年在大巨蛋交手9場、合計222945人都是所有對戰組合最多，平均24772人在大巨蛋超過2場的對戰組合只略低於中信與富邦悍將24893人，以兩隊去年首次在大巨蛋3連戰合計62662人、平均20887人的成績，週五起是兩隊今年首次在大巨蛋交手，票房值得期待。

樂天、台鋼2戰平日蛋恐難達標

樂天去年只在大巨蛋安排3場，平均13134人是各隊「攻蛋」成績墊底，明天二度「攻蛋」且首次與台鋼雄鷹在大巨蛋交手，由於兩隊戰績都在後段班、勝率都低於五成，要在這2場「平日蛋」達成大巨蛋累計觀眾破100萬，機率相對不高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法