晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

最快破百萬人次「攻蛋」 週五機會大

2025/04/22 05:30

中職近兩年大巨蛋觀眾人數中職近兩年大巨蛋觀眾人數

屆時51場達100萬人次

味全與中信週五是今年首次在大巨蛋交手，有機會達成破百萬人次攻蛋。（資料照）味全與中信週五是今年首次在大巨蛋交手，有機會達成破百萬人次攻蛋。（資料照）

刷新紀錄

〔記者徐正揚／台北報導〕在中信兄弟上週3場逾7萬人進場的拉抬下，中職在大巨蛋累計進場人次逼近97萬人次，本週又有樂天桃猿、味全龍合計5場接棒「攻蛋」，有機會於週五（25日）味全龍與中信兄弟3連戰第1場達成，屆時將以完成51場就達100萬人次，大幅刷新中職單一球場最快累計100萬人次紀錄。

中職兩年來在大巨蛋完成48場，即便史上首次「平日蛋」2連戰都驚險跨越1萬人基線，靠中信史上最賣座主題日狂吸71262人，累計進場人次來到967895人，距離百萬人次只差32105人，本週突破100萬人次只是時間問題，鑒於前2場是史上第2次「平日蛋」系列賽，以25日產生中職大巨蛋第100萬名觀眾的機率最高。

龍象今年首次在大巨蛋交手

味全與中信去年在大巨蛋交手9場、合計222945人都是所有對戰組合最多，平均24772人在大巨蛋超過2場的對戰組合只略低於中信與富邦悍將24893人，以兩隊去年首次在大巨蛋3連戰合計62662人、平均20887人的成績，週五起是兩隊今年首次在大巨蛋交手，票房值得期待。

樂天、台鋼2戰平日蛋恐難達標

樂天去年只在大巨蛋安排3場，平均13134人是各隊「攻蛋」成績墊底，明天二度「攻蛋」且首次與台鋼雄鷹在大巨蛋交手，由於兩隊戰績都在後段班、勝率都低於五成，要在這2場「平日蛋」達成大巨蛋累計觀眾破100萬，機率相對不高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中