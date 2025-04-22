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147場達百萬人次 台北市立棒球場寫最速

2025/04/22 05:30

台北市立棒球場（取自中職臉書）台北市立棒球場（取自中職臉書）

〔記者徐正揚／台北報導〕在大巨蛋落成啟用前，中職最快達成累計觀眾100萬人次的球場，是已在2000年拆除的台北市立棒球場，以完成147場累計1004386人次創下，即使這項高懸33年的紀錄將於本週被大巨蛋超越，對所在城市與交手球隊都具有時代傳承的意義。

台北市立棒球場是台灣早期最重要的棒球場，不僅觀眾容量是各球場最大，又有位於首都圈的地理優勢，中職開打初期並未實施主、客場制，票房收入由聯盟與交手球隊按比例分配，1990-92年首次4隊規模每季打180場，在台北市安排場次從60場逐年增加為78場、82場。

創紀錄場次也是龍象戰

台北市立棒球場在職棒2年結束時完成138場累計906041人，1992年球季開打才第3週就於4月5日突破100萬人次，創紀錄的場次是味全龍對兄弟象，雖於下午1點開賽，仍以14000人開出該季首場滿場，當時效力兄弟的台鋼雄鷹總教練洪一中演出生涯首次單場雙響。

中職在大巨蛋累計進場人數將於本週突破100萬人次，最有機會改寫紀錄的場次非常巧合也是味全龍對中信兄弟，由於大巨蛋因應台北市立棒球場逐漸老舊而誕生，味全、中信相繼進入隊史新階段，改寫紀錄的時刻不僅復刻昔日榮景，也以升級後的職棒環境向當年致敬。

王家父子分別共襄盛舉

值得一提的是，王威晨週五若先發出賽，將與當年先發守一壘扛4棒的王光輝，寫下父子二人分別參與單一球場最快100萬人次的罕見紀錄。

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