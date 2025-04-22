兄弟巨蛋經濟 3戰吸金破億

中信兄弟上週末在台北大巨蛋的3連戰就吸金突破1億元大關。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟不讓「巨蛋效應」退燒，上週末在台北大巨蛋的3連戰展現一流吸票功力，不但吸引逾7萬人進場觀戰，和蠟筆小新的聯名主題日商品收入更直衝4千萬元，光這3戰就吸金突破1億元大關。

最賣座主題日

商品收入直衝4千萬

大巨蛋去年為中職帶來人潮和錢潮後，中職6隊攻蛋場次從去年38場增至今年52場，但前7戰場均人數僅15777人，一度讓圈內人士憂心：「大巨蛋退燒的速度比想像中快！」然而黃衫軍在18-20日的巨蛋3連戰，又再度讓「巨蛋經濟」活絡起來，分別吸引13813、31577和25872人進場，若票價取中間值近千元來計，光是票房就進帳超過7千萬。

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中信兄弟繼2018年七龍珠、2022年鬼滅之刃，這次再和日本動漫蠟筆小新推出主題日，聯名商品更是賣得嚇嚇叫，且網路商品預購至今天才結束，但銷售額之高，前天賽後就達3500萬，已是球團認證的史上最賣座主題日。

大巨蛋至今進行10戰，中信兄弟就占5場主場，且進場人數占據排行榜前5高，共吸引14萬2152人進場，場均2萬8430人，比去年大巨蛋場均約2萬人及今年場均1萬8170人都高，足見黃衫軍魅力。

富邦新莊城堡

票房僅次中信

另一支金控球隊富邦悍將儘管目前戰績墊底，但在前天1：0擊敗中信、終止開季客場10連敗後，今回到溫暖的「新莊城堡」展開主場5連戰，至今新莊5戰不但4勝1敗，且場均8976人，是主場票房僅次中信的人氣第2球隊。

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