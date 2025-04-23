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許基宏雙響砲 自嘲百轟之夜

2025/04/23 05:30

兄弟鄭凱文生涯第80勝到手。（記者李惠洲攝）兄弟鄭凱文生涯第80勝到手。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟昨首次下達「全壘打戰術」，宋晟睿、許基宏聯手扛出3發，只用了1場就追平開季前17場的產量，中信在許基宏單場4支安打，含雙響砲還貢獻4分打點的帶領下，以6：3擊敗統一獅拿下對戰4連勝，鄭凱文成為中職第8位、隊史第2位生涯80勝投手。

兄弟許基宏單場雙響砲，貢獻4分打點。（記者李惠洲攝）兄弟許基宏單場雙響砲，貢獻4分打點。（記者李惠洲攝）

10年前漏踩那1轟

中信1局上就靠宋晟睿、許基宏相繼開砲轟下3分，3局上再靠著獅隊先發投手胡智爲暴投再添1分，4局下雖被林子豪回敬3分彈，但7局下許基宏再敲2分彈拉開比數，這也是他繼去年8月17日後再次演出單場4安，距離生涯100轟只差1支，因為2015年6月11日開轟後漏踩本壘只計三壘安打，他不禁苦笑自嘲：「其實已經達成了，哈哈！」

許基宏表示，宋晟睿首局首打席首球就開轟，一開賽就把攻勢打開並將壓力丟給對方，帶給後續打者可以抓著對方打的氛圍，他雖單場雙響但只專心在好球帶，「全壘打需要點運氣，能串聯攻勢幫助球隊比較重要，打不打全壘打是其次，想辦法做到我能做到的事，結果讓它自然產生。」

獅2失誤種敗因

兄弟總教練平野惠一表示，這場充分感受全壘打的威力，各隊投手愈來愈強，失投球相對愈來愈少，選手若能好好掌握，全壘打自然會出現，第3、7局掌握對方守備失誤都拿到分數，再次證明1球的重要性，「棒球是充滿失誤的運動，我們從去年就不斷強調，1球就能左右勝負，必須做好準備，失誤才能比別人少。」

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