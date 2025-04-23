范國宸內建二軍寶典 3分砲屠龍

悍將曾峻岳（右）流鼻血仍完成救援任務。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕週日才終止客場10連敗的富邦悍將，昨回到主場首戰面對味全龍，首局就把握攻勢，在范國宸3分砲帶動下，終場5：2贏球，本季和味全交手4次，勝場終於開胡。

悍將范國宸久違開轟，首局敲出3分砲。（記者林正堃攝）

面對對戰防禦率僅1.66的龍隊左投王維中，悍將1局下就點燃攻勢，戴培峰安打先助球隊先馳得點，范國宸接著擊出3分打點全壘打，本季首轟出爐。

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回歸一軍擺脫低潮

一度因低潮下二軍的范國宸，表現漸入佳境，他說：「當時已2出局，只想盡可能把三壘分數送回來，沒有特別設定球路攻擊，因為已2好球，就是盡可能把球打進場、打強，想法簡單一點。」他回歸一軍後，仍持續執行二軍教練團給的打擊策略和方向，盡可能找回以前的打擊節奏。

首局就得到隊友火力奧援的悍將先發投手李東洺，力投生涯新高109球，飆出8次三振，卻沒能投滿5局。5局上，李凱威選到保送，劉基鴻、陳子豪和張祐銘都敲安，味全龍追回2分，也讓李東洺失去勝投資格。後援1.1局無失分的賴鴻誠則收下今年回鍋富邦後首勝。

李東洺坦言，比起勝投，他更在意投球局數沒能拉長，「之前熱身賽就有控球狀況，很快就能拿到2好球，但關鍵時刻無法解決打者，這點比較可惜。球隊本週還要連戰，若能把基本的局數吃完，後援投手壓力會比較小。」

悍將守護神曾峻岳在氣勢磅礡的出場樂和燈光秀下登板，帳面上僅被敲1安收下救援成功，但比賽中一度因流鼻血暫停接受治療，形成比賽小插曲。

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