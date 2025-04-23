晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

范國宸內建二軍寶典 3分砲屠龍

2025/04/23 05:30

悍將曾峻岳（右）流鼻血仍完成救援任務。（記者林正堃攝）悍將曾峻岳（右）流鼻血仍完成救援任務。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕週日才終止客場10連敗的富邦悍將，昨回到主場首戰面對味全龍，首局就把握攻勢，在范國宸3分砲帶動下，終場5：2贏球，本季和味全交手4次，勝場終於開胡。

悍將范國宸久違開轟，首局敲出3分砲。（記者林正堃攝）悍將范國宸久違開轟，首局敲出3分砲。（記者林正堃攝）

面對對戰防禦率僅1.66的龍隊左投王維中，悍將1局下就點燃攻勢，戴培峰安打先助球隊先馳得點，范國宸接著擊出3分打點全壘打，本季首轟出爐。

回歸一軍擺脫低潮

一度因低潮下二軍的范國宸，表現漸入佳境，他說：「當時已2出局，只想盡可能把三壘分數送回來，沒有特別設定球路攻擊，因為已2好球，就是盡可能把球打進場、打強，想法簡單一點。」他回歸一軍後，仍持續執行二軍教練團給的打擊策略和方向，盡可能找回以前的打擊節奏。

首局就得到隊友火力奧援的悍將先發投手李東洺，力投生涯新高109球，飆出8次三振，卻沒能投滿5局。5局上，李凱威選到保送，劉基鴻、陳子豪和張祐銘都敲安，味全龍追回2分，也讓李東洺失去勝投資格。後援1.1局無失分的賴鴻誠則收下今年回鍋富邦後首勝。

李東洺坦言，比起勝投，他更在意投球局數沒能拉長，「之前熱身賽就有控球狀況，很快就能拿到2好球，但關鍵時刻無法解決打者，這點比較可惜。球隊本週還要連戰，若能把基本的局數吃完，後援投手壓力會比較小。」

悍將守護神曾峻岳在氣勢磅礡的出場樂和燈光秀下登板，帳面上僅被敲1安收下救援成功，但比賽中一度因流鼻血暫停接受治療，形成比賽小插曲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中