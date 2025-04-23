古林火腿初登板 獅迷今晚分心北海道

古林睿煬今將在火腿主場迎來日職生涯初登板。 （取自火腿官網）

〔記者吳清正、徐正揚、林宥辰／連線報導〕今年轉戰日本火腿隊的古林睿煬，今晚在主場一軍初登板，先發出戰樂天隊，老東家統一獅將在台南球場舉辦直播派對，邀請球迷隔海應援。古林昨天在賽前記者會表示，希望展現出最好的投球，讓日本球迷知道台灣有好選手。

古林初登板舞台是火腿隊進駐第3年的ES CON FIELD，這座嶄新的球場是很多台灣旅客到北海道必造訪的景點，如今可以在球場看到台灣球員出賽，相當難得。

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無法親自到場的球迷也可透過電視轉播見證古林首戰，獅隊球團表示，今晚台南球場的象獅戰將提早至下午4點半開放球迷持票進場，5點起為府城金孫跨海加油打氣。

獅隊教頭林岳平也表示不會錯過古林首戰，昨並送上遙遠的祝福：「就是加油，希望他一切安好，他沒問題的啦，那個球場真的很棒，再來就是自己要努力了，盡量不要受傷。」

古林表示，上次在二軍先發後，就接到4月23日到一軍先發的通知，當下感覺努力有被教練團看見，但心情還滿平靜的，新庄剛志監督沒有特別和他說什麼，這一週都在一軍隨隊調整，希望以好表現回報大家。古林表示，日職已經很久沒有台灣投手先發，期待能讓日本球迷看到，台灣還是有好選手。

6年前在歐力士隊初先發就奪勝的富邦悍將張奕，昨也鼓勵後輩古林，並表示，以他的資歷不用擔心，好不容易出去，拿出最好實力就對了！

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