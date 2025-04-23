晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全中運》吳育廷罩門有解 樹立亞洲新障礙

2025/04/23 05:30

楊梅高中吳育廷（右）昨在全中運高男組110公尺跨欄決賽，飆出13秒15亞洲U20新紀錄。（全中運提供）楊梅高中吳育廷（右）昨在全中運高男組110公尺跨欄決賽，飆出13秒15亞洲U20新紀錄。（全中運提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕楊梅高中快腿吳育廷昨在114年全中運田徑高男組110公尺跨欄決賽，以超水準的13秒15摘金，一舉打破日本選手泉谷駿介2018年締造的U20亞洲紀錄13秒19，也為高中生涯畫下完美句點。

吳育廷前天準決賽就以13秒27改寫謝元愷保持的U20全國紀錄13秒39，昨再把亞洲紀錄送入歷史。他表示，「這趟決賽是我高中3年最完美的一趟，但我真沒想到可以破U20亞洲紀錄。」

吳育廷6年前在桃園國小賽事並沒有出色成績，考進瑞源國中後開始接受教練莊一鴻指導。他國三在全中運國男組包辦110、400公尺跨欄雙金，升上高中後卻遇到瓶頸，成績始終無法突破。

教練緊迫盯人

「沒顧好就沒了」

吳育廷在生涯最後一屆全中運大放異彩，不枉費莊一鴻平時緊迫盯人。莊一鴻表示，「吳育廷是必須時刻緊盯的小孩，沒顧好可能就沒了，這次全中運從預賽就一直鼓勵他，為他建立更多信心，我知道他有很好的能力，但沒想過他可以刷新亞洲紀錄。」

明德高中國中部14歲小將林子婕，昨在國女組100公尺跨欄決賽以13秒48奪金，連兩天刷新U18全國紀錄。教練張勝煇期許她明年全中運能再創新猷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中