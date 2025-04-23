全中運》吳育廷罩門有解 樹立亞洲新障礙

楊梅高中吳育廷（右）昨在全中運高男組110公尺跨欄決賽，飆出13秒15亞洲U20新紀錄。（全中運提供）

〔記者林岳甫／台南報導〕楊梅高中快腿吳育廷昨在114年全中運田徑高男組110公尺跨欄決賽，以超水準的13秒15摘金，一舉打破日本選手泉谷駿介2018年締造的U20亞洲紀錄13秒19，也為高中生涯畫下完美句點。

吳育廷前天準決賽就以13秒27改寫謝元愷保持的U20全國紀錄13秒39，昨再把亞洲紀錄送入歷史。他表示，「這趟決賽是我高中3年最完美的一趟，但我真沒想到可以破U20亞洲紀錄。」

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吳育廷6年前在桃園國小賽事並沒有出色成績，考進瑞源國中後開始接受教練莊一鴻指導。他國三在全中運國男組包辦110、400公尺跨欄雙金，升上高中後卻遇到瓶頸，成績始終無法突破。

教練緊迫盯人

「沒顧好就沒了」

吳育廷在生涯最後一屆全中運大放異彩，不枉費莊一鴻平時緊迫盯人。莊一鴻表示，「吳育廷是必須時刻緊盯的小孩，沒顧好可能就沒了，這次全中運從預賽就一直鼓勵他，為他建立更多信心，我知道他有很好的能力，但沒想過他可以刷新亞洲紀錄。」

明德高中國中部14歲小將林子婕，昨在國女組100公尺跨欄決賽以13秒48奪金，連兩天刷新U18全國紀錄。教練張勝煇期許她明年全中運能再創新猷。

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