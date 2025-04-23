雷納德滿血侵略 快艇扳平金塊

快艇雷納德（右）火力全開貢獻39分，率隊扳平戰局。 （美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕雷納德昨在季後賽首輪G2發威，攻下全場最高39分，加上比賽尾聲重要的攻守表現，率快艇以105：102險勝金塊，將系列賽扳成1：1平手。

西部第4種子金塊和第5種子快艇前役廝殺到延長賽才由金塊收下勝利，昨兩隊也是多次互換領先，一路拉鋸到末節，快艇靠著鮑威爾的三分球和雷納德中距離跳投拿下關鍵分取勝。

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33歲的雷納德過去曾幫助馬刺、暴龍奪冠，近幾年飽受傷病所擾，出賽場次減少，表現也下滑，本季例行賽僅打了37場。不過，健康的雷納德依舊很有競爭力，他在季後賽首戰繳出22分，昨飆出39分，且命中率高達78.9%。

能健康出賽令雷納德相當開心，「我為自己能健康活動感到很開心，過去兩季我常常都只能在場邊看比賽，能重返前線對我來說感覺很棒。」

快艇團隊命中率48.2%，除了雷納德表現強勢，季後賽經驗豐富的哈登拿下18分、7助攻，他盛讚雷納德，「感覺他投籃都沒有失手，他的投籃能力太出色了，我們需要他的侵略性，真的是見過大場面的球員。」

金塊方面，約基奇繳出26分、12籃板、10助攻大三元，J.穆雷拿下23分，但外媒指出，金塊似乎有不少球員感冒，穆雷說：「我確實是生病了，但這不是藉口，我必須堅持打完比賽。」

東部方面，活塞在坎寧安33分、12籃板帶領下，以100：94擊退尼克，系列賽追成1：1平手。

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