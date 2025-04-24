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TPBL》林書豪雪恥 國王封王M1

2025/04/24 05:30

林書豪（右2）率隊擋住雲豹末節反撲，國王例行賽封王魔術數字M1。（TPBL提供）林書豪（右2）率隊擋住雲豹末節反撲，國王例行賽封王魔術數字M1。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／桃園報導〕新北國王昨作客桃園台啤永豐雲豹主場，靠曼尼高拿32分、林書豪挹注23分，聯手以114：109擋住雲豹末節反撲，收下2連勝，例行賽封王魔術數字來到M1。

雲豹高錦瑋（右）末節進帳26分，刷新聯盟單節得分新猷。（TPBL提供）雲豹高錦瑋（右）末節進帳26分，刷新聯盟單節得分新猷。（TPBL提供）

國王本季前4度對決雲豹雖拿下2勝，但前次交手在新莊體育館以19分差慘敗，林書豪該役15投0中，繳出生涯最慘淡投籃表現，昨面對雲豹要力拚雪恥，國王上半場靠曼尼高獨攬20分取得54：48領先，易籃後一度將領先擴大至15分，但末節雲豹一哥高錦瑋率隊反撲，與同為年度MVP熱門人選的林書豪互別苗頭。

豪哥決勝節拿14分

一度被追到3分差的國王，靠林書豪穩定的罰球，以5分之差驚險獲勝，只要26日自力擊敗海神或是雲豹力退夢想家，就能確定以例行賽龍頭之姿前進季後賽。

高錦瑋末節狂飆26分

林書豪23分有14分集中在第4節，高錦瑋前3節只得4分，末節如入無人之境，飆進6顆三分彈進帳26分，刷新聯盟單節得分新猷，全場斬獲30分，也成為聯盟本季第一位總得分超過500分的球員。

林書豪盛讚高錦瑋表現十分出色，「看得出來他很想贏，很想進季後賽，我防守他沒有防得很好，必須再做調整。」對於與高錦瑋之間的MVP之爭，林書豪則說，自己不在乎個人獎項，目標只有一個，就是幫助球隊拿下總冠軍。

雲豹吞敗落居第6

雲豹在主場反撲功虧一簣，吞下2連敗後以13勝17敗在聯盟暫居第6，但僅落後戰神0.5場勝差。

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