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PLG季後賽今開打 勇士、獵鷹搶冠軍戰門票

2025/04/24 05:30

勇士周桂羽（資料照）勇士周桂羽（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG季後賽今天點燃戰火，由第2種子富邦勇士在主場和平籃球館迎戰第3種子台鋼獵鷹，兩隊將進行5戰3勝系列戰，勝方將可與年度第1桃園領航猿爭冠。

勇士前3季完成3連霸，上季無緣季後賽，本季捲土重來，季末傷兵陸續歸隊後，拉尾盤衝上聯盟第2，將和這季才轉戰PLG的獵鷹正面對決。

兩隊本季8度交手，勇士取得5勝3負，外界普遍看好勇士能過關。不過，球評陳子威認為，獵鷹本季主打強力球風，在身體對抗性有優勢，加上團隊年輕、健康，有機會能衝擊勇士，預估將以3：1勝出。

勇士被看好 傷病是隱憂

擁有豐富季後賽經驗是外界對於勇士的既定印象，陳子威認為，其實兩隊經驗值相去不遠，「勇士陣中經驗較豐富的林志傑、蔡文誠已轉型為輔助角色，中生代球員例如周桂羽、洪楷傑、簡廷兆、陳又瑋甚至莫巴耶的發揮才是關鍵。」

陳子威點出勇士的傷病隱憂，「目前金恩、柏德狀況未明，之前他們傷兵相對較多，有些也回歸不久，是否影響磨合、場上表現有待觀察，而獵鷹洋將健康狀況較佳，也是優勢。」

猿主帥蟬聯年度教練獎

另外，PLG昨公布年度獎項，領航猿主帥卡米諾斯完成年度教練2連霸，一手打造領航猿成為爭冠隊伍的璞園董事長李忠恕則獲選年度GM。人氣球隊富邦勇士，本季累積進場人數逾7萬人，高居全聯盟第1，加上引進南韓啦啦隊成功製造話題，首獲年度最佳主場。

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