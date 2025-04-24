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全中運》林沛萱高女七項2連霸 破大會殘念

2025/04/24 05:30

東泰高中「全能美少女」林沛萱昨在高女組田徑七項全能，以5222分創個人最佳並奪金。（全中運提供）東泰高中「全能美少女」林沛萱昨在高女組田徑七項全能，以5222分創個人最佳並奪金。（全中運提供）

5222分創個人最佳 只差73分無緣紀錄

萬和國中陳羿岑在國女組200公尺準決賽，以24秒23打破大會紀錄。（記者林岳甫攝）萬和國中陳羿岑在國女組200公尺準決賽，以24秒23打破大會紀錄。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台南報導〕竹縣東泰高中林沛萱昨在114年全中運田徑高女組七項全能，以生涯最佳的5222分奪金寫下2連霸，美中不足是最後一項800公尺因配速出錯，以73分之差無緣打破陳彩娟保持的大會紀錄5295分。

林沛萱在全中運前沒想過要破大會紀錄，不過隨著鉛球、200公尺刷新個人最佳，昨上午的標槍再創個人新猷，才興起破紀錄的念頭。

最後800M項目 配速凸槌

林沛萱預估800公尺只要跑進2分35秒就能破紀錄，可惜僅以2分42秒24完賽，獲得547分。她坦言，配速的策略一開始就出錯，「第一圈配速太快，第二圈就沒力了，雖然有不少項目都有突破還是很開心，但800公尺真的比太爛！」

林沛萱下一場大賽為5月27日登場的南韓亞錦賽，如今在全中運創下個人最佳，也增添信心，盼在亞錦賽能更上一層樓。

國女200M準決賽

陳羿岑破大會

女子400公尺U18、U20全國紀錄保持人台中萬和國中陳羿岑，昨在國女組200公尺準決賽以24秒23打破許嘉恩保持的大會紀錄24秒36，今天決賽將瞄準廖靜賢在2011年創下的U18全國紀錄24秒01。

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