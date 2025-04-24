古林使用時機 火腿告知餅總

古林睿煬與達比修有的球具共同展示。（特派記者龔乃玠攝）

〔特派記者龔乃玠／專訪〕雖然已把古林睿煬送到日本火腿，統一獅仍不時會收到火腿的「古林情報」。當火腿想讓他轉中繼或回先發，都在第一時間致電告知林岳平，高規格禮遇也讓統一球隊人士很驚訝，「選手已經到火腿了，做什麼安排都能自己決定，但他們還是會告訴我們。」

火腿教練 請教使用說明書

本報昨專訪多次致電請教餅總的日本火腿投手教練加藤武治，談到做重大決定都會告知獅隊，加藤直言，「因為是獅隊養出古林的，對他的身體狀況和登場時機最清楚。」火腿上月來台灣的比賽，加藤跟新庄剛志曾跟餅總深談，針對古林的技術面做交流。

請繼續往下閱讀...

過去古林在中職開季階段球數控制在單場80至90球，投完1至2場常給予10天的休息，加藤都有掌握這些資訊。他說，餅總有分享古林大約投到什麼程度時，身體負擔會較大，「我也很關注受傷風險大約會落在什麼地方。」

擬比照達比修 外銷大聯盟

火腿教練團鑽研古林的「投球史」，協助他達到心技體合一的境界，呵護程度比照日本選手，而在他1球未投下，火腿在球場展覽間展示他的球具，安排單獨放在達比修有的旁邊，不只因為古林偶像正是他，獅隊人士認為，火腿或許也想比照達比修，把培育好的古林外銷至大聯盟。

「在日本職棒的先發投手，不太會有古林的那種直球。」加藤武治強調「金孫火球」的獨門魅力，並表示古林仍在成長階段，「為了成為更好的選手，變化球和體力都可以更好。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法