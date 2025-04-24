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4度守備化解失分 林岱安拿MVP嚇到

2025/04/24 05:30

統一獅林岱安靠4次精彩守備獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）統一獅林岱安靠4次精彩守備獲選單場MVP。 （記者李惠洲攝）

獅中止對兄弟4連敗

中信兄弟黃恩賜10局下再見暴投。（記者李惠洲攝）中信兄弟黃恩賜10局下再見暴投。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅昨歷經落後、超前到被逼出本季第4場延長賽，10局下靠黃恩賜再見暴投以3：2氣走中信兄弟，中止對戰4連敗，捕手林岱安進攻上雖沒表現，卻靠4次精彩守備獲選單場MVP，寫下中職史上靠守備拿MVP的罕見紀錄。

黃恩賜10局再見暴投

統一獅打完7局以2：1領先，8局上黃竣彥、9局上陳韻文都開起2出局滿壘的「劇場」，黃竣彥保送代打陳俊秀奉送追平分，陳韻文及時三振許基宏驚險守住平手。10局下統一重啟攻勢，林靖凱趁陳傑憲外野飛球進佔三壘，胡金龍代打在1好球後，讓黃恩賜連投3個壞球還造成再見暴投。

林岱安1、3局上分別抓到企圖盜二、三壘的林書逸、宋晟睿，5局上布雷克三振林書逸後跪地快傳三壘，觸殺回壘不及的宋晟睿完成雙殺，連同3局上飛身接殺林書逸觸擊失敗的界外飛球，四度憑藉守備化解失分危機，他說，「很難得用守備拿到MVP，連我自己都嚇到。」

林岱安指出，因為對戰已4連敗，賽前總教練希望大家卯足全力拿下這場，中信打者這場攻擊很積極，讓布雷克投得很辛苦，他只能盡量抓好節奏，幫助投手多拿1個出局數，5局上判斷中信不是要雙盜壘，「我瞄到三壘跑者有點出來，所以決定傳三壘。」

獅隊總教練林岳平表示，除了對方跑壘出現失誤，林岱安的守備確實幫球隊拿下4個非常重要的出局，與布雷克的搭配也很穩健。首席教練高志綱認為，沒有林岱安拿到那4個出局，可能比賽前段就被拉開，「用守備拿MVP真的要鼓勵，也讓更多選手知道守備真的很重要。」

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